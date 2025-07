Santi Cañizares desvela el lugar de Corea en el que no le dejaron entrar durante el Mundial: "Fui cojo, tenía tiempo libre..."

El paso del FC Barcelona por Corea del Sur, dentro de su gira asiática de pretemporada, ha traído consigo una curiosa historia contada por Santi Cañizares en El Partidazo de COPE. El exguardameta de la selección española y tertuliano del programa recordó su estancia en el país asiático durante el Mundial de 2002, una experiencia marcada por su lesión y por situaciones sorprendentes que todavía guarda en la memoria.

Más sobre Santi Cañizares Santi Cañizares desvela que hizo una prueba con el Barça y explica la razón por la que acabó en el Real Madrid: "Habría jugado allí"

“Yo fui cojo al Mundial”, confesó Cañizares. “Me acababan de operar, pero me dijeron: ‘Tienes que venir, aquí está tu fisio’, y claro, me fui a Corea”. El exportero del Valencia CF llegó como parte de la convocatoria, aunque no iba a jugar. “Tuve tiempo libre y exploré Corea del Sur”, recordó. Y fue en ese tiempo libre cuando descubrió algo que le impactó especialmente: “Hay lugares donde solamente pueden entrar coreanos”.

El tertuliano se refería a algunos establecimientos donde, según su testimonio, los extranjeros no eran bienvenidos. “Por ejemplo, algunos moteles pequeños. Yo estoy hablando del año 2002, hace 23 años de todo esto”, puntualizó.

Choques culturales y anécdotas inesperadas

La conversación, compartida con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Víctor Navarro y Ángel García, derivó en un intercambio de impresiones sobre la cultura coreana y sus diferencias respecto a Japón, país con el que Corea del Sur coorganizó el Mundial hace más de dos décadas.

Santi Cañizares, antes del Mundial de Corea y Japón 2002

Víctor Navarro, desplazado a Corea para seguir al Barça, aportó su propia experiencia actual: “No funciona Google Maps, entonces vas un poco a ojo… En el desayuno del hotel hay hasta pizza, no sé por qué, pero hay”. También explicó que había vivido ciertas situaciones incómodas: “Un taxista nos puso mala cara y en una cafetería se cabrearon porque pusimos un mapa sobre la mesa”.

Cañizares, por su parte, añadió que le sorprendía la actitud distante de algunos locales hacia los visitantes. “A un occidental le preguntabas algo y no te hacía caso”, aseguró. Aunque Ángel García le respondió con ironía: “Pues yo conozco muchos occidentales que tampoco hacen caso”.

Un Mundial con muletas

El exguardameta también mencionó otro dato llamativo que vivió durante su estancia en Corea del Sur: “Todavía hay algún mercado donde puedes comprar perros para comer”, dijo con contundencia. “Se comían los perros. Sí, se comían los perros”, insistió ante la sorpresa del resto de compañeros en la tertulia. “En la guerra de Corea se pasó mucha hambre, y eso quedó como parte de la cultura”, apuntó.

Santi Cañizares en el Mundial de Corea y Japón 2002

Estas palabras generaron un debate espontáneo entre los colaboradores sobre la gastronomía local y sus contrastes. “Es mucho mejor la comida de Japón que la de Corea”, opinó Víctor Navarro, quien dejó claro que no repetiría destino: “No creo que vuelva a ir”.

Cañizares, que reiteró que no es un viajero habitual, reconoció que su experiencia en Corea fue atípica: “Yo suelo viajar muy poco. Igual me cambia la vida y viajo más, y te lo contaré en el programa”, bromeó.