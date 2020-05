'MasterChef' vive el momento más lamentable de su historia por Saray: "El nuevo león come gamba, vergonzoso"

Han pasado casi 5 años desde que Alberto fuese expulsado de 'MasterChef 3' después de presentar el plato que más se recuerda del reality, el famosísimo 'León come gamba'. Un plato que levantó pasiones entre los fans del programa por su simpleza, y porque no decirlo, por lo mal que estaba hecho.

Ese plato pasó a la historia de la televisión y se hizo viral muy rápidamente. Sin embargo, tras lo vivido en las cocinas de 'MasterChef 8' con Saray el 'León come gamba' será recordado ahora como un manjar, ya que el programa de cocina más exigente de la televisiónha vivido en su última emisión la expulsión más vergonzosa y lamentable de toda la historia del reality.

Saray protagoniza la expulsión más bochornosa de 'MasterChef': "Un pájaro muerto en lo alto de un plato"

Esta edición de 'MasterChef' está dando más que hablar por las polémicas fuera de la cocinas que por los platos que están elaborando los concursantes. En este aspecto quien se estaba llevando la palma se la llevaba Saray, la cordobesa que ya había protagonizado algunos de los momentos más lamentables de lo que llevamos de edición.

La concursante no se había cortado enfrentándose a los jueces en una prueba de exteriores en la segunda gala, ni tampoco en hacer como que apuñalaba a Jordi Cruz por la espalda con un cuchillo. También saltaba a los titulares después de criticar duramente a Vox en redes sociales.

Sin embargo, sus últimas acciones en el talent de cocina ya son historia de la televisión, y no precisamente por algo bueno, cosa que le ha costado su continuidad en el programa.

La noche ya comenzaba calentita y con enfrentamiento con los jueces incluido. Los aspirantes tenían que realizar un postre dulce bajo el pretexto de que debería recordarles a su infancia. Tras más de una hora y media de prueba fueron muchos los concursantes que no dieron la talla con postres que no se podían probar o que estaban mal cocinados. Sin embargo, Jordi ya había avisado a Saray de que estaba involucrándose muy poco en la prueba durante la realización de esta, fue por eso que a la hora de la valoración fue implacable con la andaluza.

Saray presentaba cuatro galletas y un batido, algo insuficiente para las exigencias del jurado que sin probar nada del plato y tras un duro enfrentamiento con los jueces le daban el delantal negro directamente sin ni siquiera pasar por la prueba de exteriores: "No estás haciendo nada para estar en las cocinas. Si te parece injusto, solo tienes que darte la vuelta e irte", le explicaba en esa ocasión Jordi.

Así ha sido el momento en el que @JordiCruzMas le coloca el delantal negro a Saray https://t.co/5KB3O2GWnE#MasterChefpic.twitter.com/soAeexCiS0 — MasterChef (@MasterChef_es) May 4, 2020

Llegaba el momento de la prueba de eliminación, con Saray y el equipo rojo en la cuerda floja. Era el favorito de la prueba de exteriores, Andy, quien decidía cuantos minutos tendría cada candidato. Andy decidía que Saray solo tuviese 20 minutos para enfrentarse a la prueba: "Trae malos rollos. La quiero fuera", decía el concursante.

Comenzaba la prueba y tras desvelar con que producto tendrían que defenderse los aspirantes, los ingredientes estaban listos para vivir el momento más bochornoso de 'MasterChef'. Saray desvelaba su producto estrella para esta prueba, una perdiz a la que había que descabezar y desplumar para prepararla, algo que horrorizó a la cordobesa: "Me da mucho repelús. Y con pelos y todo. No puedo. ¿Pero qué me estás contando? Ni muerta, ni muerta", decía indignada. En ese momento a la aspirante se le cruzó el cable y decidió que iba a presentar el ave tal cual acompañada de verduras crudas y una decoración con tomate. "Lo del León come gamba se va a quedar corto", se podía escuchar entre los compañeros que observaban la prueba.

Finalmente, y pese a los consejos de Pepe Rodríguez, Saray decidía presentar el plato tal cual para la sorpresa y el desgrado de todo el mundo. La cara de Samantha Vallejo-Nájera lo decía todo: "Lo nunca visto en 'MasterChef", no paraba de repetir. "Es una vergüenza para todos", se escuchaba murmurar a Iván, uno de los concursantes que también había realizado la prueba de eliminación.

Dentro de este marco de bochorno, era Jordi Cruz quien tomaba la palabra: "Que me faltes a mí el respeto, que lo has hecho, que le faltes el respeto a tus compañeros, que lo has hecho, que le faltes el respeto al programa y a los 28.000 candidatos que quiseron entrar en estas cocinas no se puede hacer", decía tajantemente y visiblemente enfadado.

"Entiendo que no quieras cocinar, que te rindas, lo entiendo todo, pero lo que has hecho con este producto no tiene justificación ninguna", continuaba recriminando el chef catalán. "Yo no me he reído de vosotros", intentaba defenderse la aspirante a lo que Jordi la callaba tajantemente: "No he acabado de hablar, ni se te ocurra abrir la boca porque no tienes nada que decirme porque nos hemos equivocado terriblemente contigo. Es la vez que este jurado más se ha equivocado al dejar entrar a alguien por esa puerta en 8 años", confesaba siendo muy duro consigo mismo y con sus compañero el juez de 'MasterChef'.

"Se me han quitado las ganas de todo viendo el bicho moribundo, y 20 minutos, qué hago. Que no, que no", continuaba defendiéndose la aspirante.



Hasta el propio Pepe Rodríguez, que se supone que es 'el poli bueno' del jurado no podía evitar mostrar su enfado y su indignación: "He estado más que correcto contigo porque te he dicho que no presentes este plato, no te mofes, y demuestras que no eres inteligente. Vienes aquí con la gracia, que piensas que tienes tú a hacer esta idiotez, ¿Qué necesidad?", se preguntaba resignado el chef toledano.



"Yo lo que quería decir que desde que me distéis el delantal negro yo ya me bloqueé, yo ya me sentí mal, ya no quería seguir en este programa porque veía que mi destino estaba ya marcao'. Me da repugnancia pelar un pájaro de estos", se jusficaba Saray pero seguía sin ser suficiente para Jordi que no dejaba de darle vueltas a la falta de respeto que estaba viviendo: "Tus compañeros entraron aquí con un delantal blanco, a pesar de ello tuvieron que enfrentarse a la prueba de eliminación. Uno de tus compañeros tenía el mismo producto que tú y se lo ha currado para preparar un plato, no me vale nada de lo que me puedes decir. Así que te agradecería que te quitaras ese delantal negro que ni siquiera mereces y cruces esa puerta ahora. Adiós", exclamaba finalmente para expulsar sin ningún tipo de compasión a la concursante.

"Me encuentro bien porque me encuentro liberá'. Yo me voy a mi casa feliz y contenta de estar con los míos. Pienso que no le he faltado el respeto a nadie. Tampoco hay un drama, ni es el fin del mundo, pero no era la forma en la que yo me esperaba irme de 'MasterChef', pero ha sido así y yo lo acepto como venga", decía la protagonista del momento más lamentable de historia de 'MasterChef' después de ser expulsada olvidando a todas las personas que se quedaron a las puertas que cumplir el sueño de estar en el concurso, o a otras concursantes como Adrienne, que mostraron un gran talento pero que una mala última prueba le costó la expulsión en el primer programa de esta edición.

La verdad es que me pudo la situación y soy muy de arrebatos. Sentía que ya estaba escrito, que era mi momento de irme... y me bloquee me vine abajo y me superó... Lo siento �� @MasterChef_es#MasterChef — Saray MasterChef 8 (@saraygipsychef) May 4, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

El insulto de una concursante de Masterchef a Vox para apoyar a Jorge Javier Vázquez

El cruel privilegio que jugó con la expulsión de Fidel en 'MasterChef'

'MasterChef': Faltas de respeto a los jueces y una doble expulsión inesperada