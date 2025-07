Saúl explica de forma directa por qué Joao Félix nunca ha llegado a estrella: "Por muy bueno que seas, si no trabajas y no estás en el grupo..."

En la interesante entrevista que Saúl Ñíguez dio en El Partidazo de COPE, una de las preguntas en las que el ex futbolista del Atlético de Madrid fue más claro y directo fue cuando se le preguntó por su ex compañero Joao Félix.

'O Menino' ha sido noticia esta misma semana tras concretarse su fichaje por el Al-Nassr, tras pasar sin pena ni gloria por el Chelsea.

Si algo lamenta Saúl es que Joao Félix "tiene todas las cualidades para ser un jugador increíble. Y cuando él ha querido, ha sido un jugador increíble", hasta el punto de "verlo en entrenamientos y decir 'este niño cuando quiere, qué cabrón, aguanta lo que quiera'. Parece que no estaba fuerte pero es rápido, técnicamente increíble, con buena definición..."

Y a pesar de este perfil tan extraordianario, "con todo eso, no vale. Lo siento mucho, pero por muy bueno que seas, si no trabajas, si no estás dentro del grupo, por mucho que tú puedas tener de calidad, de jugar, de ser el mejor... El fútbol es del equipo".

Los factores que marcaron la carrera de joao félix

Después, Saúl trató de pormenorizar en los detalles que, quizás, le hicieron mella hasta el punto de restarle brillo: "Quizás, la cabeza, la gente que le rodea, o los equipos que no han tenido la paciencia... Hay muchos factores que no se le están dando".

Joao Félix, en el banqulillo del Atlético de Madrid

También mencionó la presión, "el peso tan grande, cuando eres tan joven, y te dicen lo que han pagado por ti y por lo que tienes que ser una estrella mundial".

Cuando Joao Félix sale del Benfica, lo hace por la puerta grande, pero luego "viene al Atlético y no está contento, y tiene que salir".

El Atlético no pudo recuperar a joao félix para la causa

Cuando Joao Félix jugó en el Atlético de Madrid, en el vestuario había jugadores con peso de sobra para tratar de reconducirle. El propio Saúl reconoció haber intentado ayudarle en algún momento de flaqueza: "Le ayudé con muchas cosas, para que se sintiera mejor, para que rindiera mejor, pero luego te dice que sí a todo y no lo está entendiendo, no puedes hacer más. Y no puedes obligar a la gente que no quiere".

Al final, "pese a tener todas las cualidades" para triunfar como un "jugador espectacular", Saúl tiró de una frase que escuchó al técnico Paco Jémez en la que decía que "el talento sin trabajo no sirve para nada. Y esto es similar. Es una pena porque era un jugador muy, muy, muy bueno", volvió a lamentar.