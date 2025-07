Una vecina de Torrevieja va al piso de estudiantes en el que vive su hijo y, al abrir la puerta, esto es lo que se encuentra: "Asco"

En el 900.50.60.06 hablamos con nuestros 'Fósforos' sobre el orden de limpieza. Manías que tienen. O que sufren por parte de algún familiar, algún amigo. La primera oyente, llamada María Luisa, nos cuenta que ha estado de Santander de vacaciones. Ella es de allí. Pero vive en Valladolid desde hace 50 años. Ha alquilado un apartamento y ha tenido que limpiarlo "de arriba a abajo. Tengo dos gatitas y estoy a tope con la aspiradora. Todo el día. A los vecinos los tengo que tener hartos. El apartamento estaba nuevo, flamante y limpio. Pero yo le tuve que dar un repaso porque me daba repelús".

Inmediatamente después, hablamos con Silvia. Esta 'Fósfora' vuelve de vacaciones. A Madrid. Su ciudad. Vive con su marido y es un auténtico maniático. Sobre todo, con el orden. Hay dos cosas curiosas que tiene: "persigue constantemente al gato mientras barre. Y la otra es que saca la cinta métrica y mide los manteles cuando se ponen encima de las mesas para que sean los mismos centímetros que sobresalen a cada lado".

Se suceden las llamadas de los oyentes. Como la de Remi. Llama desde Sevilla. Tiene dos maniáticos en su vida. Uno es un compañero de trabajo que se llama Salva. El otro, se llama Raúl. Raúl, en el Rocío, se encarga de rellenar los botelleros "y pone las etiquetas justas. Que se vean perfectamente. Es una obsesión. En su casa, me cuenta su mujer que es igual". Salvador tiene la mesa siempre "totalmente simétrica. El boli tiene una medida específica. El folio tiene que estar recto. Algunas veces le muevo las cosas y las vuelve a colocar".

Nati llama desde Torrevieja. Y está obsesionada con la limpieza.

"ME DESPERTÉ UN POCO ANTES QUE MI NOVIO Y LE ORDENÉ EL ARMARIO DE LA MEDICINA"

A ella le relaja mucho un montón. Es profesora y si le pasa algo en clase "me pongo a limpiar como loca. Me siento bien. Llega a tal punto que mi hijo está estudiando en la universidad, entré en su casa, había tanta suciedad que pensé que tenía que tirarme allí limpiando a fondo. Daba asco". Ayer, por ejemplo, se fue a casa de su novio y "me desperté un poco antes que él y le ordené el armario de la medicina". Por tanto, lo que le sorprendió que le dejó atónita fue ese estado en el que se encontraba la casa de su hijo.

También responde al tema del día Federico. Este oyente indica que lo de la manía les viene de herencia. Todos los que se llaman Federico en su familia tienen manías. Todos son muy ordenados.

Por último, recogemos el testimonio de Ismael. Explica que un amigo de toda la vida que tiene es muy maniático. Desde pequeño, apuntaba maneras. Siempre colocaba las cosas ordenadas "y yo me metí con él a trabajar en los camiones e igual. Todo ordenado. Cuando quería darle follón, se lo desordenaba y se ponía nervioso. Se casó y tenía el traje colocado. Le pusimos en las antenas de la casa el traje. Al tejado. Ese día tenía la cara desencajada".

Aprovechamos que hablamos de orden con nuestros 'Fósforos' para recordar los consejos que daba 'La Ordenatriz' para, precisamente, mantener un cierto orden en el hogar en verano.

Uno de los errores más comunes a la hora de organizarse en verano es que, muchas veces, acostumbrados a cubrir nuestras necesidades en el momento, perdemos cosas o encontramos que lo que necesitamos está sucio porque en su momento no lo limpiamos. El orden, en esencia, es saber usar las cosas y saber recolocarlas cuando corresponda.

"Debemos pensar bien cómo queremos descansar, dependiendo cómo gestionemos nuestro estrés y nuestros quehaceres. Debemos hacer hincapié en las rutinas que son más de nuestro agrado y tener claro cómo nos gusta vivir el orden", comentaba Begoña.

Una estancia que siempre debe estar organizada es la cocina. Si en ella no existe el orden, tampoco existirá la higiene. La cocina cubre unas necesidades que siempre serán las mismas. Es por ello que debemos cuidar su organización para mantener el orden y la limpieza: que la comida esté en buen estado y que los utensilios estén limpios.

Otra zona que debe mantenerse ordenada es el cuarto de baño: más aún si es compartido. Cada persona debe tener su sección, pues cada objeto tiene su función. Y ya no solo por orden, sino también porque en el caso de una estancia como el baño, es importante la salud. Por ejemplo, vigilar la humedad y la suciedad de la toalla, en contacto directo y constante con las capas más superficiales de la piel, nos ayudará a librarnos de manchas, suciedad y olores desagradables. Escucha aquí la sección íntegra.