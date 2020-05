La polémica prueba de 'MasterChef' que ha indignado al público y ha provocado la expulsión de Fidel

'MasterChef' volvía a las pantallas después de una semana llena de titulares por parte del talent de cocina de TVE. La polémica protagonizada por Willy Bárcenas, la confirmación de los concursantes de 'MasterChef Celebrity', y la sonada expulsión de Saray ha provocado que el concurso esté en boca de todos.

En esta nueva gala de la octava edición, Jordi Cruz comenzaba recordando el incidente de la expulsión de la última semana para pasar página: "Después del desafortunado final de la semana pasada queremos hacer borrón y cuenta nueva". Algunos de los excompañeros de concurso de Saray opiniaban sobre el asunto: "Es importante la convivencia y estar a gusto y felices. Ha habido algunas disputas ocasionadas por su falta de respeto".

Momento para encender los fogones y comenzar una prueba a priori sencilla. Los aspirantes debían freír, rebozar, empanar, hacer gabardina y tempura en 45 minutos unos ingredientes específicos con diferentes tipos de harinas. El ganador de la prueba se conseguiría el pin de la inmunidad que podía ser usado durante esta semana o la siguiente. José Mari y Ana fueron los mejores, y tuvieron que batirse en duelo entre ellos, y también contra el ganador de la edición anterior, Aleix, para conseguir el pin. Finalmente José Mari se hacía con el codiciado privilegio.

Tras esta prueba era el turno de la prueba de exteriores. José Mari, elegía a los dos capitanes de los equipos que se tenía que enfrentar. Por un lado Juana y por el otro Fidel. Los aspirantes debían dar de comer a 100 pescadores de la localidad vasca de Bermeo, para ello debían elaborar platos como el Marmitako, la ventresca de atún o el pastel vasco entre otros.

En esta prueba se pudo vivir la tensión en el equipo de Juana, ya que los comportamientos de Michael crearon desconfianza en su equipo, ya que según le interesa dice saber hacer según que cosas o no. A pesar de ello, este equipo formado por Juana, Teresa, Sara Lúa, Sonsoles, Jose Mari y Michael, conseguía hacerse con la victoria de la prueba.

La polémica prueba que ha destado la expulsión de Fidel sin que este cocinase

Fidel, Alberto, Iván, Andy, Ana y Luna quedaban en la cuerda floja después de que perdieran en la prueba de exteriores. José Mari, como favorito de la primera prueba volvía a seleccionar que ingredientes debían usar sus compañeros para elaborar un plato en condiciones en unos 75 minutos. Sin embargo, el programa tenía guardado un As en la manga.

A pesar de que son 8 ya las ediciones y que se han hecho pruebas de todo tipo, el concurso sorprendía con una prueba inédita hasta el momento. Los concursantes salvados en la prueba de exteriores debían cocinar los platos para que sus compañeros se salvasen. Los aspirantes protestaron ya que lo vieron como algo "injusto". Los chefs justicaban la prueba con el siguiente argumento: "A veces el cocinero no puede acudir a su puesto de trabajo y lo tienen que sustituir y sacar todo adelante. Sus aprendices deben responder por él".

De esta manera los emparejamientos quedaban así; Sonsoles cocinaba por Luna, José Mari por Iván, Juana por Alberto, Teresa por Fidel, Michael por Ana y Sara Lua por Andy. Al final de la prueba tres eran las parejas que quedaban en la cuerda floja; Sonsoles, que cocinaba para Luna; José Mari, que defendía a Iván; y Teresa, que sin quererlo había condenado a Fidel.

El jurado decidía que el plato cocinado por Teresa era el peor de todos y que no se podía comer. Sin embargo, también culpaban al propio Fidel por no haber ayudado a su cocinera ni haberse preocupado durante la prueba. "Ha sido la peor experiencia de mi vida. Haberle fallado a un compañero es lo peor. Nunca lo había cocinado nunca y pensaba que era así. No le puedo hacer eso a un compañero", se defendía entre lágrimas la concursante, a lo que Fidel quitaba hierro al asunto.

Esta expulsión no ha quedado exenta de polémica, ya que Fidel es uno de los concursantes más carismáticos de la edición y que haya sido expulsado sin poderse defender en las cocinas ha provocado que el público estalle en redes contra el programa, calificando la prueba de "cruel" y de "injusta".

También era el propio Fidel, desde las redes sociales quien dejaba un recado al concurso después de que los jueces le acusaran de no implicarse en la prueba: "Yo no entender xq no salgo hablando en la prueba de eliminación!!! Gracias a las universidades de edicion de vídeo por tan buenos alumnos", escribía irónicamente, a lo que posteriormente acompañaba de otro mensaje: "Creeis que estuve callado en la prueba de eliminación?".

