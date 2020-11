Pablo Motos explica su plan para evitar los contagios en Navidad y permitir las reuniones sociales

El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, ha protagonizado este jueves una nueva edición de la tertulia del programa, el tramo final con el que cada semana Motos se sienta a charlar en el plató de Atresmedia con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Juan del Val y Nuria Roca.

Esta semana, uno de los asuntos más importantes han sido la Navidad, después de que se conocieran en las últimas jornadas las intenciones del Gobierno de reducir el máximo de invitados a una cena a seis personas y de poner el toque de queda a la una de la madrugada. En este sentido, el director de 'El Hormiguero' quiso destacar un tema que ha sido pasado por alto por muchos.

El regalo que Pablo Motos ha pensado para estas navidades

"Un detalle que no es reñirle a la gente y que saben que es peligroso. A lo mejor esta navidad, el mejor regalo que le puedes hacer a tu familia, en vez de llevarles un detalle, es entregarles una prueba PCR". El presentador hizo esta afirmación para explicar, con el toque de ironía que siempre le caracteriza, la complicada situación que vivimos y los principales problemas con los que podemos afrontar el comienzo del año si no extremamos las medidas de seguridad.

Tras esta afirmación, el presentador se mostró mucho más duro: "Si tú regalas un PCR y el otro a otro y así todos, cenáis tranquilos. Si no hay pasta para nada más, pues no la hay, pero no hay que jugársela. Con la covid nos estamos acostumbrando y nos está sucediendo como con los accidentes de tráfico, que crees que es una cosa que les pasa a otros".

En este sentido, el presentador explicó que es importante no perder la calma, aunque sean fechas tan señaladas, y por eso esta propuesta puede ser una de las mejores opciones para estar seguros: "Pero cuando las cosas te pasan a ti, cambia muchísimo lo que opinas. Ante la duda, es un buen regalo, original y una buena manera de decir 'te quiero y deseo que estemos seguros".

La importancia de extremar la seguridad en Navidad

A este comentario, Juan del Val, guionista del programa, explicó que "esa es la única manera efectiva de, independientemente de todas las restricciones y precauciones que se puedan tener, que, objetivamente, solo puedes cenar tranquilo si toda la mesa se ha hecho una PCR muy recientemente".

Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Desde que comenzó la pandemia, Pablo Motos se ha mostrado en más de una ocasión partidario de hacer pruebas PCR con bastante frecuencia este tipo de pruebas para permitir crear un entorno seguro entre trabajadores o grupos sociales. Así lo hizo él mismo en 'El Hormiguero' durante los meses más duros del confinamiento.

