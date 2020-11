La pregunta de Pablo Motos que disgusta a Chicote en 'El Hormiguero': "Yo creí que venía a divertirme"

Este jueves, Alberto Chicote ha sido el invitado elegido para ir a divertirse a 'El Hormiguero'. El cocinero ha asistido al espacio de Antena 3 para promocionar la nueva temporada de su programa, '¿Te lo vas a comer?', que se estrenará la próxima semana en laSexta. No obstante, además de hablar de nuevos proyectos, Chicote ha opinado sobre la situación en la que se encuentra España como consecuencia de la covid-19.

Como es habitual en el espacio de las hormigas, Pablo Motos ha presentado a su invitado y le ha dado la bienvenida: "Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero'... ¡Alberto Chicote!". Nada más entrar al plató, el chef se ha mostrado muy contento por visitar a Motos: "Qué gusto tío. No hay nada como esto. No hay nada como cruzar esa cortina y llegar a 'El Hormiguero'".

Después de hablar sobre las novedades que traerá consigo la nueva temporada del programa del cocinero, el presentador ha querido hacer hincapié en cómo se está enfrentando la hostelería a la pandemia: "Hablemos un poco de la situación de tu sector, de la hostelería". "Yo creí que venía a divertirme", ha respondido el invitado en tono de broma. Acto seguido, dejando las bromas a un lado, Chicote ha opinado al respecto: "Está mal. Terriblemente mal y mucho peor que se va a poner el tema".

"Ante el cierre obligado todo el mundo tenía ganas de trabajar, pero ha habido mucha gente que a la hora de echar las cuentas se ha dado cuenta de que es imposible mantener la situación y que lo de reinventarse es mentira. No puedes. Estamos con una capacidad de trabajo limitada y con unos costes que son los de antes. Entonces es imposible", ha continuado diciendo el presentador de 'Pesadilla en la cocina'.

Chicote opina sobre la hostelería

"Todo empezó mal cuando se empezaron a contabilizar los aforos de los locales en términos porcentuales, que no tiene ningún sentido. Pon unas medidas de seguridad y cada uno, lo que tenga. Yo tengo un negocio donde las meses estaban muy pegadas, pues a mi las medidas de seguridad me afectarán más. Pero hay otro tipo de negocios que ya tenían una distancia entre mesas, a lo mejor podrían trabajar al 80% de su capacidad. Pero directamente, no. Hay alguien, iluminado, que llega y dice 'al 50%'. ¿Por qué? Esto se hace porque hay un desconocimiento enorme del sector y de lo que hay", ha explicado el chef.

"Si facturo el 50% no significa que vaya a tener un personal al 50%. No funciona así. Necesitas personal para cocinar, fregar, recibir, etc, independientemente de cuántos clientes vengan. Nos están haciendo creer que funciona así y es mentira. Y así, las cuentas no salen. Todo el mundo tiene la sensación de que cuanto más lejos llegues, más posibilidades tienes de sobrevivir", ha agregado.

"Hay miles de trabajos que dependen de la hostelería y se nos ningunea. Y no solamente se nos ningunea sino que se nos criminaliza diciendo que somos los culpables, somos como los causantes de los contagios. Como que la gente viene a los restaurantes y aquello es un foco de contagios enorme. Cuando en un restaurante, precisamente, es donde los contactos están mucho más controlados que en muchísimos otros lugares porque en un restaurante no te cogen una mesa de más de seis. En tu casa tú coges a los que a ti te salga de las narices. La gente de la hostelería creo que ha sido un grandísimo ejemplo en este país en cumplimiento de normas. Así es como lo siento, de verdad", ha concluido muy apenado.