Pablo Motos asusta a sus seguidores por su estado de salud tras compartir este vídeo

Pablo Motos es muy discreto con su vida personal. Expuesto cada semana debido a su rol de presentador de 'El Hormiguero', es su faceta profesional la que más conocemos. De ahí que, al ser tan celoso de su intimidad, haya sorprendido e incluso asustado a muchos con la última publicación que ha compartido en su perfil de Instagram.

Pablo Motos asusta a sus seguidores por su estado de salud

El motivo por el que los seguidores del comunicador han podido sentirse alarmados tiene que ver con el estado de salud de Motos: las imágenes que ha compartido tienen como escenario un hospital. Allí ha acudido para someterse a una operación de hombro que tenía pendiente y no ha querido hacer pública hasta que se ha producido.

Como Motos aparece anestesiado y muy cansado en las imágenes, la inquietud es inevitable hasta que se leen y escuchan sus explicaciones. “Me acaban de operar del hombro. Ha salido todo fenomenal y estoy bien. Gracias por estar ahí. Os veo el lunes en El Hormiguero. Os quiero”, ha escrito junto al vídeo.

“Hola, estoy en el hospital y me acaban de operar del hombro. Yo estoy muy bien, sólo que me han metido un tubo en la garganta y me duele un montón. Pero todo ha salido fenomenal”, expone el presentador durante el vídeo. En él, vuelve a manifestar su firme deseo de presentar su programa, con total normalidad, el próximo lunes. “¿Seguro? El médico no te ha dicho nada...”, le recuerda su acompañante. Aun así, Motos tiene claro que podrá cumplir con sus obligaciones profesionales.

Las imágenes han sido grabadas nada más subir el presentador de 'El Hormiguero' del quirófano. Arrastraba unas molestias en el brazo izquierdo desde hace tiempo y tenía que atajarlas ya. Habrá que esperar hasta el inicio de semana para ver si la salud le permite protagonizar el prime-time de Antena 3 tras este susto que se han llevado sus fans.