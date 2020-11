La rotunda reacción de Susanna Griso a la estafa que afecta a Pablo Motos o Alberto Chicote

La presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, se ha mostrado muy enfadada este viernes en el programa de Antena 3 por una empresa que está empleando las imágenes de varios rostros conocidos de Atresmedia para intentar captar clientes. No es la primera vez que sucede, ya que el pasado mes de agosto la periodista criticó a una empresa que estaba utilizando su imagen para vender mascarillas y que habría conseguido estafar a más de 2.000 personas.

La estafa que afecta a los rostros conocidos de Atresmedia

En la actualidad, el asunto parece mucho más complejo. La empresa se da a conocer como Laguna Dorada y su objetivo es supuestamente estafar a las personas que confían en una propuesta de negocio basado en las criptomonedas. Algunos de los rostros conocidos que aparecen en su publicidad son Dani Rovira, Jordi Cruz, Anna Simón, Pablo Motos o el cocinero Karlos Arguiñano.

Con estos ganchos publicitarios, la empresa quiere conseguir que a personas que compren criptomonedas, lo que comúnmente se conoce como una estafa piramidal. En este sentido ha empleado a rostros conocidos de nuestra televisión, y también del mundo empresarial como Amancio Ortega, para intentar que la estafa sea mucho más efectiva. Para ello han creado anuncios falsos y noticias falsas con imágenes que imitan a una publicación de periódicos en tirada nacional. En estas piezas, los supuestos famosos hablan maravillas de este negocio e invitan a las personas que las están leyendo a invertir.

La reacción de Susanna Griso a la estafa que afecta a sus compañeros

Susanna Griso en 'Espejo Público' (Antena 3)

Desde 'Espejo Público' se ha procedido a denunciar esta estafa, e incluso la presentadora, Susanna Griso, ha lanzado un mensaje a los autores de este delito por la 'obsesión' que tienen con sus compañeros de cadena: "Tienen ojeriza con la gente de Atresmedia, porque no veo a nadie de la competencia”; decía la presentadora a sus colaboradores. Griso señalaba que aunque su imagen no había sido empleada en esta estafa particular, sí había sido utilizada como reclamo en otras. “A mí me han metido en unas cuantas”.

��VÍDEO| Nos hacemos eco de una presunta estafa que utiliza la imagen de famosos como reclamo para engañar a sus víctimas @kikeulzurrun os explica en qué consiste la 'Laguna dorada' ⤵



Accede a más información en la web del programa ▶https://t.co/Ahwoln6S4m#13NoviembrESppic.twitter.com/py16JPyDUl — Espejo Público (@EspejoPublico) November 13, 2020

Con el fin de evitar que las personas que estuvieran viendo el programa de Antena 3 fueran estafadas, el programa ha dado algunos consejos para saber qué hacer si se topan con esta web en algún día navegando por Internet. Para ello han recomendado que nunca den un dato personal si dudan respecto a la seguridad de la web, y también recomienda buscar en Google algún tipo de referencia que puedan dar más pistas para saber quién está detrás de estos negocios y saber si son seguros o no. En este caso, la presentadora de Atresmedia, Susanna Griso, no ha podido ocultar su enfado.

También te puede interesar

Susanna Griso confiesa quien le gustaría que fuese su 'compañero de mimos': "Si fuera Omar..."

Susanna Griso se sonroja al escuchar la declaración de Omar Montes: "Ya sabe lo que siento por ella..."