UCAM Murcia CB se cuelga su segundo bronce europeo

UCAM Murcia CB sigue haciendo historia en el deporte de la Región de Murcia. El conjunto universitario se ha colgado en Belgrado la segunda medalla de bronce de su historia en la Basketball Champions League. El equipo de Sito Alonso ha acabado sufriendo más de lo previsto, por como se había desarrollado el juego, ya que a mitad del tercer cuarto tenían una ventaja de 16 puntos con posesión de balón para ampliarla. En este momento surgió la figura del exjugador universitario Joe Ragland para tomar las riendas del partido y acercar a los suyos en el marcador, colocándose a dos puntos en la recta final.

