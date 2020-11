Pablo Motos se alza contra Fernando Simón y lo compara con una conocida política: "¿Quién ganaría?"

El presentador y director de 'El Hormiguero', Pablo Motos, ha analizado en su tertulia habitual de los jueves las últimas medidas que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez para intentar frenar el avance de la pandemia: entre ellas la solicitud a los turistas cuyo origen sean países de riesgo un PCR negativo por lo menos 72 horas antes del viaje, además de bajar el IVA de las mascarillas del 21% al 4%.

En este sentido, Pablo Motos ha querido mandar el siguiente recado al director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón: "Hablando de cosas raras. Ahora de repente, los extranjeros que vengan se tendrán que hacer en origen el PCR. Una cosa que se está diciendo desde el pasado verano y poco menos que nos mandaban a la porra. Entonces decían que no servía para nada. ¿No servía para nada? ¿Sirve para algo? ¿Qué ha dicho Fernando Simón? Por saber, por mi referente".

Las reflexiones de 'El Hormiguero' sobre Fernando Simón

Tras esta reflexión, la periodista y la presentadora de 'LaSexta', Cristina Pardo ha respondido que el doctor no se ha mostrado muy convencido de esta medida, pero nunca en contra, ya que cree que es un esfuerzo que "no compensa" por el bajo impacto de contagio que supuestamente se produce a través de los turistas que llegan a nuestro país.

En sus propias palabras, Fernando Simón defendía la siguiente idea: "Me habrán oído decir más de una vez que tengo una postura un tanto crítica porque el impacto en la transmisión es mínima y el esfuerzo no compensa, pero no estoy en contra porque puede controlar alguna transmisión", ha explicado el experto en rueda de prensa.

Sobre esta cuestión, en la tertulia de 'El Hormiguero' la propia Cristina Pardo ha defendido que pensaba que los expertos que aconsejaban al Gobierno en la toma de decisiones respecto a las medidas para controlar el virus estaban dirigidos por Fernando Simón: "No entiendo es que el Gobierno haya anunciado una decisión que hoy mismo Fernando Simón no respalda completamente".

El comentario de Pablo Motos sobre Fernando Simón

La coletilla final la ha puesto Pablo Motos, comparando a Fernando Simón con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Para ello, el presentador de Atresmedia ha respondido de la siguiente manera antes de cambiar de tema: "Menos mal que luego está la Comunidad de Madrid. Que está Díaz Ayuso... ¿En una competición quién ganaría Fernando Simón o Díaz Ayuso? En una competición de cosas imposibles". Esta reflexión la ha pronunciado como una especie de crítica a la presidenta popular, antes de cambiar de tema y hablar en 'El Hormiguero' del nuevo hospital de pandemias de la Comunidad de Madrid, que ya ha sido ofrecido como uno de los centros de referencia para marcar la pauta en la estrategia de nuestro país una vez que la vacuna contra la covid-19 llegue a España.

