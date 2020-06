La audiencia defenestra a Nuria Marín de 'La casa fuerte': "Es malísima presentando"

Continúa todavía 'haciéndose' el nuevo reality de Mediaset, 'La casa fuerte', cuando ni siquiera llevamos una semana de concurso. Todavía queda mucho que pulir en este formato y esos defectos se ven en cada nueva gala. Tras la segunda gala quedó visible que todavía hay dinámicas del concurso que no se controlan, muchos fallos técnicos y también las dos presentadoras están verdes en esto de los realitys.

Sónsoles Ónega se estrenaba al cargo de la gala dominical del concurso y demostró que a pesar de tener tablas y saber lo que es la televisión todavía está a años luz de Jorge Javier Vázquez, el mayor experto en España en estos formatos. Quien peor para está saliendo de estas primeras galas ha sido Nuria Marín. La que fuese presentadora de 'Cazamariposas' y una de las apuestas de futuro en Mediaset parece que está acusando su falta de experiencia en este tipo de formatos, algo que la audiencia no le está perdonando.

Los enfrentamientos de Nuria Marín con los concursantes y las críticas del público

Los concursantes de 'La casa fuerte' se están enfrentando a pruebas que de momento parecen sacadas de un campamento de verano para niños y que donde las normas de estas pruebas no terminan de estar del todo bien limitadas. Esto ha provocado el desconcierto entre los concursantes y también la propia Nuria Marín que se las ha tenido que ver con los concursantes.

En la primera prueba los 'asaltantes' debían hacer un recorrido mientras iban sumando flotadores en su cuerpo. Primero el desconocimiento del mecanismo de juego, y después pequeños matices han sido los detonantes para que Labrador echara en cara la prueba a la presentadora y a la organización. En un momento determinado, Marín paraba el juego en seco acusando a Labrador de haber hecho trampas. "¡Mentirosa!", le soltaba faltándole el respeto el viceverso. "A mí no me vengas con esas que yo he corrido una maratón" se justificaba la joven presentadora.

.@SABATERLETICIA soy yo intentando llegar al verano sin engordar ni un gramo ���� https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte2pic.twitter.com/xoX1X6qSzr — La casa fuerte (@lacasafuerte_tv) June 14, 2020

Tras varios parones en la prueba, era la propia Nuria quien decidía que en vez de los chicos iban a ser la chicas quien hicieran la prueba. De nada sirvió ya que los concursantes se rebelaron, y la organización tuvo que corregir a la presentadora: "Es peor, así no se puede", le recriminaba Oriana.

Sin embargo no iba a ser el único encontronazo que se iba a encontrar Marín en la noche. Está claro que le falta experiencia y galones para controlar a los concursantes, como un profesor en su primer año de instituto, sin embargo Cristian Suescum también se reveló a Marín. En la prueba de los habitantes de la casa, las dos parejas que no consiguieron la inmunidad debían enfrentarse atados de pies y manos, y también atados entre ellos. Así debían escuchar una canción y si sabían cuál era correr hacia una campana.

En esta prueba, Cristian acabó arrastrando por el suelo a su madre, lo que supuso la victoria de Ferre y su pareja Cristina. El hermano de Sofía terminó protestando más de la cuenta a Nuria y a la organización: "¡Que tu novia tiene 25 años, mi madre 51! A ver como hacéis las pruebas aquí...", recriminaba el navarro. "No te lo consiento. Esto es un juego en equipo", chillaba Nuria Marín. "No es una cuestión de edad. No te va a servir de nada ponerte así", le recordaba la presentadora de Mediaset.

Esta falta de lideragzo, de tablas presentando y la comparación con el trabajo que realiza Lara Álvarez en 'Supervivientes', han provocado que el público esté siendo especialmente duro con Nuria, a la que comparan con el 'desaparecido' Jordi González, y la que piden que más pronto que tarde abandone de presentar el concurso.

Yo viendo lo mal que presenta Nuria Marin.. #LaCasaFuerte1pic.twitter.com/wRN77UY6jN — Granaíno (@AbelPlata) June 11, 2020

¿Quién preferirías que presentase las próximas galas?



��Nuria Marín

❤️Un palo#LaCasaFuerte2pic.twitter.com/iIFuSmoy4M — Marmolilla �� (@LaMarmolilla) June 14, 2020

Nuria marin como presentadora de realitys es como la típica profesora sustituta joven de la ESO que se equivoca haciendo las operaciones en la pizarra y le tienen que corregir los alumnos. #LaCasaFuerte2 — LOOBITO GH �� (@LoobitoGH) June 14, 2020

Yo esperando que echen a Núria Marín #LaCasaFuerte2pic.twitter.com/eLoYcvh7lP — sergi (@SergiMalalts) June 14, 2020

Este reality va a servir para demostrar que Nuria Marín no debe volver a estar al frente de un reality. #LaCasaFuerte2 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) June 14, 2020

Nuria que enchufe tiene para seguir ahí??? Es malísima presentando y todos lo saben #LaCasaFuerte2 — Mar �������� (@mariapudenta) June 15, 2020

