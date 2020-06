'La casa fuerte': Un refrito de poco presupuesto pero con lo que mejor sabe hacer Mediaset

Corría agosto de 2018, ese mes Mediaset decidía no tener ningún reality en parrilla, y confiar en series como 'The good doctor'. Aquel mes marcaron récord negativo y Antena 3 se colocó como la cadena más vista. Desde entonces hasta nuestros días Telecinco no ha perdido el puesto mes a mes como la cadena más vista de la televisión en abierto.

Una de las causas de este liderazgo fue la decisión de no dejar a la cadena, ni al grupo, sin un reality ninguna semana, acostumbrar al público a las galas de los jueves y los debates del domingo. De esta manera se han ido encadenando 'Gran Hermanos Duo, VIP, etc...', 'Supervivientes', 'El tiempo del descuento', 'La isla de las tentaciones' y demás realitys marca de la casa.

Bajo este contexto ha nacido 'La casa fuerte', el reality de bajo presupuesto que Mediaset se ha sacado de la manga solo 7 días después de la final de 'Supervivientes' y como medida de emergencia para suplir la cancelación de la Eurocopa.

Un refrito de cosas que ya se han visto con personajes low cost

'La casa fuerte' ya ha abierto sus puertas y lo ha hecho con un casting que no cuenta con ningún tipo de estrella, ni de favorito.La estrella del programa es Jorge Javier Vázquez que no dice que no a ningún proyecto y es lo más profesional del formato. En esta especie de 'GH VIP', todo está verde, desde las galas, las pruebas, los concursantes, y hasta Nuria Marín que hace de 'Lara Álvarez' desde la casa con poca soltura de momento.

Tras la primera gala, este formato parece ser una parodia de lo que son el resto de los reality, y quizás el mayor de sus éxitos es aceptarlo como tal y reírse de sí mismos. Era el propio Jorge Javier quien comenzaba ironizando con lo que se iba a encontrar el público: "Nos vamos a reír lo más grande. El casting es sublime con grandes estrellas del momento".

El casting de momento deja mucho que desear. Concursantes de perfil bajo donde quien destaca es la polifacética Leticia Sabater, y una experta en ganar realitys como Yola Berrocal. Fue Sabater junto a Jorge Javier quien salvó la gala con sus broncas con la propia Yola o con Oriana Marzoli, en una discusión donde se llegaron a llamar 'paleta', 'vieja' y demás historias que son muy del gusto del público de este tipo de programas.

También hay ya un supuesto romance entre los participantes, el protagonizado por Oriana y el también concursante Iván González, que al parecer han sido más que amigos durante esta cuarentena. Él es una "alma libre con el cuerpo golfo", y por parte de ella parece haber más interés. También hubo mucha broma con la venezolana, ya que en los tres realitys que ha participado en España, solo ha durado un par de días como concursante, una situación a la que Jorge Javier sacó mucho jugo: "¿Cuánto vas a durar esta vez?" ironizaba el catalán, y también el programa que preguntaba a través de las redes sociales al público sobre esta situación.

Unas pruebas de patio de recreo y un funcionamiento todavía por ver

El programa ya desveló quiénes serían las parejas que en un principio vivirían dentro de la casa y con todo lujo de comodidades: Ferre y Cristina, Cristian y Maite, Juani y María Jesús y Fani y Cristofer.

Mientras que Oriana e Iván, Labrador y Macarena y Yola y Leticia Sabater empezarán conviviendo a la intemperie y haciendo de criados de los otros, hasta que puedan asaltar al resto.

Entre pruebas que parecen un juego de mesa comparadas con las de 'Gran Hermano' o 'Supervivientes', el programa ya tiene a dos parejas inmunes a lo largo de esta semana y que no podrán ser sacadas de la casa. Fani y Cristofer conseguían la inmunidad al conseguir recaudar 5.000 euros en una prueba, y María Jesús y su madre lo conseguían por consenso de los participantes privilegios.

De momento este nuevo formato no ha hecho nada más que arrancar, con muchas limitaciones pero riéndose de ellas, habrá que ver el paso de las semanas para valorar hasta que punto todo vale en esto de la telerrealidad.

