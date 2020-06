Jorge Javier Vázquez ridiculiza a una concursante de su nuevo reality por asistir a las manifestaciones de Vox

Jorge Javier Vázquez se encuentran en un momento laboral muy bueno. A pesar del ictus sufrido hace ya más de un año, y de la cancelación de sus proyectos teatrales debido al coronavirus, en Mediaset es la estrella indiscutible. Esto le ha hecho poder presentar hasta cuatro noches seguidas en pleno prime time consiguiendo récord de audiencia y sin despeinarse.

Además, ha sido uno de los presentadores que más tiempo ha estado frente a las cámaras durante la cuarentena, sumando las tardes en 'Sálvame' y las noches con 'Supervivientes'. En parte, esta exposión le han hecho protagonizar más de una polémica al mezclar política en sus programas de televisión lo que le han puesto en la diana de algunos sectores de derechas. Estoy hacía explotar al catalán que atacaba a Vox y pronunciaba un discurso viral donde afirmaba que 'Sálvame' era un programa de "rojos y maricones".

Sobre esta faceta de 'nuevo gurú' de la izquierda, ya que hasta Rufían parafraseó al presentador de Mediaset en el Congreso, Jorge Javier se define así en una entrevista a El Diario Montañes: "Yo no quiero ser referente absolutamente de nada. Quiero que me dejen con mis 'realities', con mis 'rociitos' y con mis historias, que yo ya soy muy feliz así".

A pesar de querer desmarcarse de estas polémicas, Jorge Javier volvía a sacar el tema político en el estreno de su último reality, 'La casa fuerte' y arremetía contra una concursante que había asistido a las manifestaciones contra el Gobierno organizadas por Vox.

Jorge Javier vacila con bromas políticas a Oriana Marzoli en 'La casa fuerte'Mediaset España

Jorge Javier Vázquez se mofa de Oriana por su simpatía por Vox

Una de las concursantes más polémicas de este nuevo reality, Oriana Marzoli, se ha declarado en varias ocasiones simpatizante de Vox, subiendo varios vídeos en las redes sociales apoyando las protestas del partido de Santiago Abascal en contra de la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez había hecho del coronavirus. Además también fue protagonista de la marcha que organizó el partido en Madrid.

Por eso poco sorprendió que Jorge Javier sacara el tema para recriminar y ridiculizar a la venezolana. En un principio, el presentador catalán se interesó por un curioso defecto del habla de la concursante: "¿Por qué te comes las íes griegas de los verbos?", preguntaba sobre esa forma latina en la que tiene de hablar en ocasiones la participante. "Porque normalmente dices, 'vo a continuar'", explicaba Vázquez para que la influencer le entendiera.

Jorge Javier soltándole a Oriana lo de las manifestaciones ME MEO #LaCasaFuerte1pic.twitter.com/60Rpfu84f6 — peri keating (@T5Comento) June 11, 2020

"Me lo dicen últimamente y será porque estoy viendo una serie colombiana", intentaba justificarse Marzoli. Tras esa respuesta, Jorge Javier vio el momento adecuado para sacar a Vox en el reality: "¿Sabes por qué te pasa eso? Porque vas a las manifestaciones esas donde van a manifestarse con coches", recriminaba con retranca haciendo referencia a las manifestaciones de Vox.

La venezolana viendo el tinte de la conversación quiso 'tirar balones fuera': "Ya vamos a hablar del tema... Cada uno con sus ideales, no pasa nada", exponía, a lo que el presentador seguía con su mofa y utilizando el defecto del habla de Oriana para ridicularizar a la concursante: "Pues te digo una cosa, yo a esas manifestaciones no 'vo'", decía riéndose y dejándose la 'i' final aposta.

Jorge Javier confunde a los concursantes a cuenta de Cayetana Álvarez de Toledo

Lejos de dejar los tintes políticos en las mofas a Oriana, Jorge Javier aprovechó el nombre del programa para hacer un juego de palabras con la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo. El catalán interrumpía a los participantes del reality para soltar su ingeniosa ocurrencia: "Caigo en la cuenta de algo, y no estamos mintiendo. Cayetana Álvarez de Toledo es marquesa de La casa fuerte".

Los concursantes confundidos y demostrando su bajo conocimiento en política no atinaban a saber de quien hablaba. Alguno llegó a creer que Jorge Javier se refiera al 'Súper' o 'Capitan Morgan' de esta edición, haciendo referencia a la persona que dirige a los concursantes en los realitys de Mediaset, mientras que Labrador no atinaba de partido y le aclaraba a Oriana que se trataba de "la de Vox". "Todavía no me he enterado quién narices es Cayetana", replicaba Oriana. "¡Del Partido Popular!", le chivaba finalmente Leticia Sabater. "¿Me estáis tomando el pelo? Paso palabra", terminaba la venezolana visiblemente molesta con las bromas de Jorge Javier.

Críticas a Jorge Javier por mezclar política y entretenimiento

El presentador de 'Sálvame' ha declarado en muchas ocasiones que cada vez le afectan menos las críticas, sin embargo a su público cada vez le gusta menos que mezcle temas políticos en los programas que presenta, ya que consideran que estos espacios de entretenimiento deben ser un oasis alejados de la crispación política actual que se vive.

Es por eso que son muchos los que ven que el presentador catalán cruza cierta raya con sus comentarios políticos. Así lo han manifestado en redes sociales.

Ningún zasca, se llama democracia y cada quien vota a quien quiera, es como q vaya yo a señalar a todos los que van a manifestaciones de ultra izquierda tipo pod* pic.twitter.com/ZE3ZUUTFb9 — ✨ Reality-INCA✨FER���� (@RealityStar2) June 11, 2020

Me parece fatal que mezclen la política con un reality. Lo veo muy fuera de lugar. — millie garcia (@milhita13) June 11, 2020

Pues aquí discrepo contigo,eso no se hace,Jorge se pasa obviamente no soy de vox pero eso no se hace ���� — juany. (@juanypuertas) June 11, 2020

Soy de izquierdas pero ese comentario está totalmente fuera de lugar. — Sandrita �������� (@SandritaASecas) June 11, 2020

Pues cada uno va a las manifestaciones que quiere. Menudo sectario el Jorge Javier. — £l nene |ncorreible™ (@Toison_de_Oro) June 11, 2020

Que manía que tiene el sectario de Jorge mezclar churras con merinas. Es libre en su vida privada de pensar y hacer lo que la salga del coño. Como concursante de reality es buena mira la gala de hoy, solo se habla de ella. J.j no respeta a sus concursantes — Toomnook (@Toomnook1) June 11, 2020

