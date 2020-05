La mujer de Iker Jiménez anuncia la pérdida de un ser querido: "Estamos destrozados"

Era algo que llevaba esperando semanas la famillia, y al final el desenlace no ha podido ser otro. En la familia formada por Iker Jiménez y Carmen Porter hay cosas más allá de la investigación paranormal o los exigentes informes geopolíticos. En este matrimonio consolidado y más reconocidos de la televisión también hay tiempo de otras cosas, y sobre todo, tiempo para la familia.

Mucho tiempo les quita a ambos periodistas 'Cuarto Milenio', que regresará próximamente a las pantallas, o los proyectos en Youtube que están siendo un éxito esta cuarentena con sus programas 'Milenio Live' y 'La estirpe de los libres', donde sientan delante de las pantallas a cientos de miles de ciudadanos que buscan un punto de vista más real y más crudo sobre el COVID-19 del que se muestra en las televisiones nacionales.

Sin embargo, a pesar de toda una vida dedicada a la información, Iker y Carmen han podido formar una familia junto a su hija Alma de 8 años. Además esta familia la completan varios animales que son uno más. Por eso mismo, Carmen ha querido anunciar en redes sociales una noticia, que los fans ya esperaban pero que no deja de ser dolorosa de igual manera. Uno de los dos perros de la familia, Merlín, de la raza Yorkshire ha fallecido tras varias semanas enfermo.

Ayer emprendió su viaje Merlín. Estamos destrozados. D.E.P. pic.twitter.com/m82FcEZjul — Carmen Porter (@carmenporter_) May 21, 2020

El duro golpe para la familia de Iker Jiménez y Carmen Porter

Esta noticia ha supuesto un varapalo para la familia tal y como ha podido confirmar Carmen a través de su cuenta personal de Twitter: "Estamos destrozados". Ya en las últimas semanas la subdirectora de 'Cuarto Milenio' había justificado sus ausencias en las redes sociales debido a la frágil salud del animal.

Así lo tuvo que confirmar la propia periodista después de un par de días de ausencia en las redes que provocaron rumores de todos tipos debido a la gran actividad informativa y crítica que la pareja está realizando durante el estado de alarma.

"Hace unos días que no aparezco porque hemos tenido un susto muy grande con Tao, uno de nuestros peludos. Ha estado ingresado bastante grave y hoy por fin ha vuelto a casa. Necesita mucha medicación y todo nuestro cariño. Así que perdonad si no escribo mucho", explicaba hace exactamente un mes.

Hola. Hace unos días que no aparezco porque hemos tenido un susto muy grande con Tao, uno de nuestros peludos. Ha estado ingresado bastante grave y hoy por fin ha vuelto a casa. Necesita mucha medicación y todo nuestro cariño. Así que perdonad si no escribo mucho. — Carmen Porter (@carmenporter_) April 21, 2020

Durante todo este tiempo la pareja ha recibido cientos de mensajes de ánimos y deseos para este miembro de la familia Jiménez Porter. Ahora todos estos seguidores no han dudado en arropar a la familia para despedir a este 'perro milenario'.

El amor a los animales de Iker Jiménez y Carmen Porter

No es la primera vez que la pareja se muestra afectada por la muerte de una mascota. La muerte de su anterior perro, UFO, fue un trauma para ambos como ha confesado en alguna ocasión el propio Iker. La pareja tiene una hija, llamada Alma de 8 años. Pero la familia no termina ahí, ya que hasta ahora han convivido con dos perros de la raza yorkshire, Tao y Merlín, y también con un par de gatos. Así se han manifestado siempre como una pareja que defende todos los derechos animales y están en contra del abandono. Además, en sus redes sociales no dudan en compartir imágenes de los animales continuamente por lo que son parte de la familia que forman con los espectadores de 'Cuarto Milenio'.

