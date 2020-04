Carmen Porter, mujer de Iker Jiménez desvela el motivo detrás de su ausencia: "Hemos tenido un susto grande"

Es una de las parejas que más ha acaparado el foco mediático en plena crisis del coronavirus. Iker Jiménez y Carmen Porter han sido los máximos exponenetes de quienes alertaron a tiempo del peligro que suponía el coronavirus para la población española. Desde entonces no han tardado de ganar adeptos y también críticos. Además se han convertido en una fuente de titulares en redes sociales.

A pesar de que 'Cuarto Milenio' ha dejado de grabar nuevas entregas debido al coronavirus, Iker continúa con la actividad informativa desde la plataforma de vídeo Youtube, donde sus programas 'Milenio Live' y 'La estirpe de los libres', son éxitos que sientan delante de las pantallas a cientos de miles de ciudadanos que buscan un punto de vista más real y más crudo sobre el COVID-19 del que se muestra en las televisiones nacionales.

Toda esta actividad informativa, ha provocado que durante el último mes la pareja haya estado más activa de lo habitual en las redes sociales donde ya son unos fijos de normal. La preocupación ha saltado entre los seguidores de la pareja durante los últimos días después de que Carmen, sin aparente motivo, decidiera dejar las redes durante un tiempo. Algo que ha extrañado a muchas personas, y también preocupado ya que estas últimas semanas la pareja de 'Cuarto Mileno' ha perdido a algún familiar debido al coronavirus. Ahora Carmen ha querido explicar ha que se ha debido esta ausencia.

Acaban de ingresar en el Hospital de Txagorritxu de Vitoria a mi prima Susana Pérez con neumonía bilateral.

Una mujer sanay muy dura mental y físicamente. Algo repentino.

Confío en esos medicos y enfermeras que se dejan la vida por los demás.

Vamos a ganar la batalla Susana✌️ — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 23, 2020

Carmen Porter y su extraña ausencia: "Hemos tenido un susto muy grande"

Tras varias preguntas de sus seguidores, Carmen decidía dar la cara en sus redes sociales explicando que estos días habían sido complicados dentro del núcleo familiar 'Jiménez Porter'. "Hace unos días que no aparezco porque hemos tenido un susto muy grande con Tao, uno de nuestros peludos", comenzaba explicando que se había tratado todo un problema de salud de uno de los miembros de la familia compuesta por Carmen e Iker, su hija Alma, y varias mascotas entre perros y gatos.

"Ha estado ingresado bastante grave y hoy por fin ha vuelto a casa. Necesita mucha medicación y todo nuestro cariño. Así que perdonad si no escribo mucho", continuaba añadiendo por todo lo que habían pasado en los últimos días.

Hola. Hace unos días que no aparezco porque hemos tenido un susto muy grande con Tao, uno de nuestros peludos. Ha estado ingresado bastante grave y hoy por fin ha vuelto a casa. Necesita mucha medicación y todo nuestro cariño. Así que perdonad si no escribo mucho. — Carmen Porter (@carmenporter_) April 21, 2020

Este mensaje de Carmen pronto se ha llenado de comentarios de ánimo a ese "perro milenario" y también de seguidores que jusficaban a Carmen por la ausencia durante estos días.

El amor a los animales de Iker Jiménez y Carmen Porter

No es la primera vez que la pareja se muestra afectada por sus animales. La muerte de su anterior perro, UFO, fue un trauma para ambos como ha confesado en alguna ocasión el propio Iker. La pareja tiene una hija, llamada Alma de 8 años. Pero la familia no termina ahí, ya que conviven con dos perros de la raza yorkshire, Tao y Merlín, y también con un par de gatos. De este modo, son una pareja que defenden todos los derechos animales y están en contra del abandono. Además, en sus redes sociales no dudan en compartir imágenes de los animales continuamente por lo que son parte de la familia que forman con los espectadores de 'Cuarto Milenio'.

