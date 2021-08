El motivo por el que Inés Paz se ha derrumbado en directo en ‘Días de verano’: “Es muy difícil”

Actualmente, todos los medios de comunicación han sido acaparados por lo que está sucediendo en Afganistán. Sin embargo, Televisión Española es la única cadena que ha modificado su programación para dar más protagonismo a estos hechos e informar sobre los duros acontecimientos. De la misma manera, ‘Días de verano’ también ha dedicado gran parte de su contenido a ello y han entrevistado a Nadia Ghulam, una escritora afgana que tuvo que huir de su país tras ser víctima de una bomba hace 15 años.

“Hace 15 años que vivo en Cataluña. Yo he vivido la guerra civil en mi propia piel”, comenzaba contando Ghulam, haciendo referencia a que sufrió en su propia piel el conflicto entre el ejército afgano y los talibanes. “Perdí mi libertad y parte de mi infancia, no tuve adolescencia”, aseguraba la entrevistada a Inés Paz, aparentemente emocionada.





Tras sus duras declaraciones, la presentadora del espacio de La 1 quiso saber más sobre la situación de los familiares de Ghulam que siguen viviendo en Afganistán actualmente, coincidiendo con la llegada de los talibanes, quienes se han vuelto a hacer con el poder. La comunicadora se ha interesado principalmente por las mujeres de su familia y por su madre, ya que ellas se enfrentan a una difícil situación con la llegada de los talibanes por su pérdida de derechos como mujeres.

“Me preguntas una cosa que me emociona mucho. Mi madre es una mujer analfabeta, pero muy valiente y muy fuerte. Estoy constantemente hablando con ella”, respondía entonces la entrevistada, muy emocionada por la pregunta de la presentadora, al tener que recordar a su madre. Dada la reacción de la escritora, la presentadora no ha podido evitar derrumbarse en pleno directo.

“Qué difícil tomar esa decisión”

Sin embargo, Inés Paz se ha mostrado totalmente afectada cuando Ghulam le ha contado que el ministerio le pidió ayer que hiciera una lista con los familiares a los que quiere salvar. “Hablé con mi madre y ella con toda su valentía me dijo ‘no me pongas en la lista. Mi futuro está terminado. Dale la oportunidad a tus primas’. Para mí mi madre es dios, mi religión, mi todo. Me gustaría darle un abrazo, pero ella ha decidido dar su opción a otra persona y que sus hijos tengan una oportunidad”, contaba.





“La verdad es que es muy difícil mantener esta entrevista… Qué difícil tomar esa decisión y qué difícil ponerte en ese papel como hija”, reaccionaba la conductora del espacio, entre lágrimas y con la voz entrecortada, completamente afectada por lo que acababa de contar la entrevistada. Asimismo, otra de las cosas que ha impactado a Paz es cuando la escritora le ha revelado que, cuando seguía viviendo en Afganistán durante el anterior gobierno talibán, tuvo que hacerse pasar por un hombre para poder trabajar y ayudar a su familia.