Saca a su perro y lo que escucha durante su paseo le obliga a tomar medidas de inmediato: "Llamé a la Policía"

En el 900.50.60.06 hablamos con nuestros 'Fósforos' sobre esas habilidades que tienen sus mascotas. Particularidades. La primera oyente, llamada Paquita, nos contaba que hasta que no acabase de rezar, su perrita no come. "Es que los perros si tú los enseñas, hacen de todo. Ella sabía que hasta que no dijese amén, no se comía", afirma.

Daniel es el siguiente 'Fósforo' en relatar su historia. Es transportista. Se levanta a las seis de la mañana cada día. Sábados y domingos no trabaja. Tiene un gato que, si ve que no se levanta, se sube encima de él "y me mordisquea para que me levante. Esa es la habilidad que tiene mi gato. Es mi despertador".

Gatopardo, uno de los animales rescatados del tráfico ilegal de especies

Javier asegura que tiene un restaurante con su mujer. Su mascota se llama Coco. Es un perrito muy inteligente. Una de sus habilidades que le han enseñado es que "su trabajo en el restaurante es espantar a las palomas de la terraza y entretener a los niños. Tenemos una cesta con juguete. Los niños preguntan por Coco y se van a jugar con él".

Por otro lado, Antonio nos cuenta que tiene una perrita que, cuando era un cachorro, la sacó en plena aguanieve. Se paró en seco. Y le tiraba para otra zona.

Él decía: ¿qué querrá el perro? De pronto, le sorprendió una racha de "viento. Oía ¡Socorro! Me acercó a un vallado, afiné el oído, y escuché un lamento. Llamé a la Policía municipal. Era un señor que le había caído una puerta de cochera encima. Le salvó la vida". Así, eso que escuchó este 'Fósforo' fue el lamento de ese hombre que sufrió un grave accidente.

"tengo otra perra que mete sus juguetes debajo de los muebles para que yo se los saque"

Más oyentes. Susana tiene gallinas, gallos, una paloma y varios perros. Su paloma la llama "hablamos, me hace movimientos y ahora mismo me mira para que la haga caso. Tengo gallinas que me piden el desayuno y tengo dos perros que saben entrar solos a casa. Y tengo otra perra que me mete sus juguetes debajo de los muebles para que yo se los saque".

EFE



Jesús, además, ha homenajeado a su perro. Se llamaba Google. Su habilidad era apagar la luz del pasillo cuando sus hijos se dejaban la luz encendida. Además, "una de las cosas más bonitas que hizo por mí es que, un día, me levanté muy fastidiado de la tripa. Mi perro me mordisqueó la tripa. Al siguiente día, mi mujer me convenció para ir al médico. Me libré de una intervención quirúrgica gracias a mi perro".

Nacho es el último 'Fósforo' en contarnos su historia. Él tenía un Beagle y cada vez que íbamos al campo "el animal se escapaba. Descubrimos que se iba a buscar plantas de María. Habría sido una buena policía".

MÁS HABILIDADES DE MASCOTAS DE NUESTROS 'FÓSFOROS'

Hace un tiempo, les preguntábamos también a nuestros 'Fósforos' por la inteligencia de sus mascotas.

Lo que relató Laura tampoco tiene desperdicio. Ella nos contaba que su hija vive en una zona residencial y, cuando va a su casa, suele sacar a su perrito. Es un Yorkshire . Lo saca por las mañanas "porque yo soy muy tempranera. A las 7 y media de la mañana. Paso por la calle y siempre oía el ruido como de un móvil que llama. Lo oía todos los días. Un día, me fui a la misma calle. Pero a la acera de enfrente. Paso y veo que hay un loro. Era el loro el que hacía los sonidos de los móviles. Me acerqué a saludarle. Y el cachondo, totalmente callado".

Ya cansada de decirle hola, cuando ya se ha girado, ese loro le insultó. "¡Pero bueno! ¡Pero será posible!", decía la 'Fósfora' provocando las risas de los colaboradores de ' Herrera en COPE '.

Hablábamos después con Luis Miguel. Tenía un labrador que es muy aficionado a los toros. No se pierde ni una retransmisión de nuestro compañero Sixto Naranjo. Además, un día le vio "echándose la siesta a los pies de un trofeo que tengo. Y me llamó la atención. Pero es que se vuelve loco con los toros". Si quieres descubrir más testimonios curiosos de nuestros 'Fósforos' y sus animales, escúchalos aquí.