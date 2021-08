Inés Paz rompe su silencio tras ocupar el hueco de Jesús Cintora en TVE

Con el final de los Juegos Olímpicos de Tokio, Televisión Española ha vuelto a reestructurar su programación para volver a la normalidad. Además del regreso de 'La Hora de La 1' a la parrilla de TVE, tras dos semanas de ausencia, con Igor Gómez al frente al ser elegido para sustituir a Mónica López durante el verano, se ha estrenado este lunes 'Días de verano'. Este nuevo programa se ha llevado a La 1 para ocupar el espacio que ha dejado 'Las cosas claras'.

Este formato se emite de lunes a viernes a las 13:00 horas y es presentado por Inés Paz. El objetivo de este nuevo espacio es informar, entretener y ocupar el hueco que ha dejado Jesús Cintora en la programación hasta que comience la nueva temporada televisiva en septiembre. Asimismo, el espacio contará con conocidos invitados a los que se entrevistará. Este lunes, el programa ha contado con Boris Izaguirre como primer invitado para promocionar 'Lazos de sangre'.

De la misma manera, el nuevo formato seguirá de cerca la actualidad con un tono diferente, ya que seguirá un tono menos agresivo y más cercano. Además, durante la tertulia, la presentadora dará voz a historias propias y analizarán temas que resultan de interés para los espectadores.

"Buscamos traer a TVE el entretenimiento sin olvidar la actualidad. Vamos a estar muy al día con los temas que interesan a la ciudadanía en general y que al final salen a diario en nuestras conversaciones con amigos, familia o cuando vas al bar. En definitiva, buscamos esa tertulia con diferentes puntos de vista, no solamente entre quienes estemos en el plató, con los colaboradores y demás, sino también en la calle. Daremos mucho protagonismo a la gente anónima", corrobora la presentadora en una entrevista para 'La voz de Galicia'.









"No vamos a ser un programa político. Se pueden tratar los temas de actualidad desde otros puntos de vista. Nos interesa mucho conocer el día a día de los ciudadanos más que ese punto de vista político", agrega la comunicadora en el mencionado medio.

"Estoy abierta siempre a cosas nuevas"

Para ello, 'Días de verano' cuenta con un equipo de reporteros que saldrán a la calle en busca de historias y con un amplio equipo de colaboradores. Entre ellos, se encuentra la actriz Anabel Alonso, el historiador y periodista Marc Giró, el presentador Gonzalo Miró,el cineasta Félix Sabroso, la periodista Irene Villa, la escritora Mari Pau Domínguez, Yolanda Aguilar, el periodista Pablo González Batista o el divulgador Marc Vidal.

Asimismo, este programa ha supuesto la vuelta de Paz a la cadena pública. "Estoy súper agradecida porque llevaba años sin pisar TVE. Ha sido genial el recibimiento. Me he reencontrado con muchos compañeros y amigos, que siguen siéndolos durante estos años. Me he sentido muy arropada con la cantidad de gente que se ha puesto en contacto y que me ha dado la bienvenida a casa. Se agradece mucho", confiesa la presentadora.

"Estoy abierta siempre a cosas nuevas. Siempre quedan muchas cosas por hacer porque la tele se reinventa. Surgen formatos nuevos y es diferente", opina. De igual manera, también ha hablado de la etapa en laSexta que ha dejado atrás y de los años que ha compartido plató con Cristina Pardo: "Solo tengo palabras buenas. Han sido tres años en los que he disfrutado muchísimo haciendo tele. Con Cristina ha sido genial, primero porque la admiraba profesionalmente y segundo porque cuando la he conocido personalmente, pues me he llevado una amiga".