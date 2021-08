TVE se ve obligada a despedir de forma inmediata a un colaborador por las críticas contra 'Días de verano'

Con el final de los Juegos Olímpicos de Tokio, Televisión Española tuvo que volver a reestructurar su programación para recuperar la normalidad. Además del regreso de 'La Hora de La 1' a la parrilla de TVE, tras dos semanas de ausencia, con Igor Gómez al frente al ser elegido para sustituir a Mónica López durante el verano, se estrenó 'Días de verano'. Este nuevo programa presentador por Inés Paz se ha llevado a La 1 para ocupar el espacio que ha dejado 'Las cosas claras' hasta que comience la nueva temporada televisiva con un programa matinal presentado por Ion Aramendi.

En su estreno, el formato no fue demasiado bien acogido por los espectadores y no tardaron en compartir su opiniones en redres sociales. Muchos acusaron al espacio de ser el "Sálvame de TVE" o el "Sálvame de Hacendado". "Me niego a que hagan estas basuras con mis impuestos", escribió otro usuario. Por otro lado, también ha sorprendido el apoyo de muchos usuarios a Jesús Cintora, asegurando que le habían "censurado" y que querían "periodismo del bueno". Además de convertir en Trending Topic el hashtag #CensuranACintora.

Además del contenido, el programa también ha sido muy criticado por sus colaboradores. Antes de su estreno ya se anunció que el espacio contaría con un amplio equipo de colaboradores compuesto por la actriz Anabel Alonso, el historiador y periodista Marc Giró, el presentador Gonzalo Miró, el cineasta Félix Sabroso, la periodista Irene Villa, la escritora Mari Pau Domínguez, Yolanda Aguilar, el periodista Pablo González Batista o el divulgador Marc Vidal. No obstante, el fichaje que llamó más la atención fue el que salió a la luz este martes.

Los espectadores se quedaron a cuadros al ver a Julián Contreras formando parte de la tertulia. El colaborador es popularmente conocido por ser el hijo de Carmina Ordóñez y por sus constantes intervenciones en los programas de Telecinco para hablar tanto de su madre como de sus hermanos, Cayetano y Fran Rivera, e Isabel Pantoja. Hace unos años, Contreras ya intentó forjarse una carrera como comunicador en TVE, concretamente en 'Corazón' con Anne Igartiburu. Sin embargo, fue todo un fracaso y, tras unos años ausente del ojo público, decidió volver al 'Deluxe' en plena polémica por la herencia de Paquirri y enfrentamiento entre los hermanos Rivera y la tonadillera.









El despido de Julián Contreras

Por este motivo, las comparaciones de 'Días de verano' con 'Sálvame' se han potenciado todavía más. Gran parte de la audiencia se ha mostrado muy indignada por fichar a un personaje del mundo del corazón para una tertulia de actualidad de la cadena pública, en vez de a expertos o periodistas. "Julián Contreras, Gonzalo Miró… Y apagué a tiempo para no ver el resto. ¿Dónde estás Jesús Cintora?", "Como tertuliano, el RRPP del Bingo Copacabana, Julián Contreras, y el ahijado de Felipe González, Gonzalo Miró. Lo que necesitábamos para el prime time en la tele pública", "La de jóvenes deportistas invisibles que hemos conocido en los Juegos Olímpicos y en TVE fichan de colaboradores a famosillos de prensa de corazón" o "Cada día dando más vergüenza el 'sálvame' de tve", se quejaban.

Sin embargo, la crítica más llamativa fue la de Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, quien se dirigió directamente a Alberto Garzón como ministro de consumo: “Ministro Garzón. Que TVE fiche a Julián Contreras como relaciones públicas de un bingo puede suponer una práctica de publicidad encubierta y su ministerio tiene competencias para actuar al respecto. ¿Va a hacerlo?”.

El fichaje del hijo de Carmina Ordóñez fue tan polémico que parece que la cadena pública ha querido recular antes de que todas las críticas vuelvan a ser dirigidas contra Televisión Española. Ha sido el propio Contreras quien ha comunicado su despido a través de su cuenta oficial de Instagram: "Os anuncié que volvería este viernes a Días de verano, pero no será posible. Causas ajenas a mi voluntad desde luego…. Estoy muy agradecido por la oportunidad y confío en que el futuro nos junte de nuevo".