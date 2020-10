Iker Jiménez desvela por qué ha desaparecido de YouTube tras su entrevista a la viróloga perseguida por China

Iker Jiménez, periodista y director de varios programas como 'Cuarto Milenio' e 'Informe Covid', tomó el pasado viernes una decisión que pilló por sorpresa a todos sus seguidores. El periodista y su compañera, Carmen Porter, decidieron después de varios meses sin fallar a su cita cancelar la emisión de 'Milenio live', el programa en 'streaming' que la pareja de presentadores emite todos los viernes en su canal de YouTube y en el que han analizado todos los datos que han ido apareciendo sobre la pandemia.

El reconocido presentador sigue disfrutando del gran éxito que obtuvo el pasado jueves tras entrevistar a la viróloga Li-Meng Yang, que dio varios titulares sobre el origen de la pandemia desde una ubicación desconocida de Estados Unidos tras estar perseguida por el Gobierno de China. En este sentido, la experta explicó que "la covid-19 había sido creada en un laboratorio chino como arma biológica contra la humanidad".

Iker Jiménez deja 'plantado' a YouTube

Parece que la entrevista, que permitió ver a un Iker Jiménez asombrado a la vez que feliz por haber conseguido dicha invitada en su programa, provocó que el presentador se dejara el resto durante la semana para preparar esta sección de su programa en Telecinco, y por eso decidió pedir disculpas a sus seguidores, de manera anticipada, y no emitir el programa en streaming de 'Milenio live': "Estimados amigos. Estoy muy cansado. Estamos agotados. Muy contento también. Pero necesitamos descansar algo. Esta noche no habrá 'Milenio live'. Un abrazo a todos. Iker".

En este sentido, parece que Iker Jiménez consiguió descansar lo suficiente el pasado viernes, y por eso ha decidido conectar su cámara este mismo sábado y tomarse un "café nocturno" con todos sus seguidores en nueva edición de 'La Estirpe de los Libres'.

La entrevista más exitosa de Iker Jiménez

La entrevista del pasado jueves se convirtió en una auténtica primicia no solo aquí en España, también consiguió traspasar nuestras fronteras y muchas televisiones internacionales han analizado las palabras de la viróloga china en el programa de Mediaset. Esta pieza televisiva consiguió provocar una revolución de comentarios en redes sociales, donde las críticas y los halagos se mostraron de forma parecida, sobre todo después de escuchar su teoría de que el coronavirus fue creado hace un año: "El 1 de enero limpiaron todo el mercado de mariscos y luego intentaron vendernos que allí había animales salvajes. Me pidieron que no pasara la línea roja y que si lo hacía me eliminarían. Con total seguridad puedo decir que esto no viene de la naturaleza”, comentaba durante la emisión de 'Informe COVID".

