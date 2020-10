Las consecuencias que ha tenido para Iker Jiménez haber entrevistado a Li-Meng Yan, la viróloga china huida

El presentador Iker Jiménez, estrella de espacios tan longevos en televisión como 'Cuarto Milenio', así como de espacios nuevos como 'Informe COVID' en Telecinco, ha entrevistado este jueves a la viróloga china, Li-Meng Yan, crítica con la gestión de China del coronavirus y que tuvo que huir de Hong Kong. Según manifiesta la propia doctora, el gobierno de Xi Jinping estaría tras su pista y, mantiene, está dispuesta a contar la verdad sobre el origen del virus antes de que acaben con su vida, como precisamente declaraba en el programa de Telecinco.

Una auténtica primicia no solo en nuestro país, sino en toda la red de países de esta parte de Europa, donde Yan no había concedido una entrevista hasta este momento. No obstante, la doctora china ha recibido feroces críticas desde sectores mediáticos contrarios al programa, que destacan que la financiación del estudio de la viróloga proviene del ex asesor de Trump, Steve Bannon, así como de los propios tertulianos del programa. En cualquier caso, una entrevista que han terminado teniendo consecuencias tanto para la cadena como para el presentador del programa.

Iker Jiménez entrevista a Li-Meng Yan

Una entrevista que ha sido toda una revolución en redes sociales después de que la viróloga china revelara que, en su opinión, el coronavirus fue fabricado hace un año en un laboratorio. “El 1 de enero limpiaron todo el mercado de mariscos y luego intentaron vendernos que allí había animales salvajes. Me pidieron que no pasara la línea roja y que si lo hacía me eliminarían. Con total seguridad puedo decir que esto no viene de la naturaleza”, comentaba durante la emisión de 'Informe COVID'.

Un argumento, no obstante, que no compartía el investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Miguel Pita. El experto se ha mostrado un poco reacio a la teoría defendida por la Dra. Li-Meng, señalando que "si esa es su hipótesis, tiene que avalarla con datos".

Las consecuencias para Iker y Telecinco

No obstante sí que ha tenido consecuencias directas para el programa que apenas lleva dos meses en emisión en la cadena de Mediaset. “Informe COVID” fue este jueves el programa no informativo más visto del día con una cuota de pantalla del 18.2%, con 2.907.000 espectadores y fue visto en algún momento por 6.931.000 personas, el récord absoluto desde el comienzod e emisión del programa.

El propio presentador lo celebraba en redes sociales con un mensaje de agradecimiento a los espectadores. “Después de un hito de audiencia así quiero agradecer a los invitados, por hacer uso de su libertad en este Horizonte tan particular, a todos los espectadores, igualmente libres, y a un equipo como no hay en el planeta”. Por último, volvía a reivindicar la labor del equipo de “Informe COVID”: “Un equipo con el que me cuesta mucho estar a la altura”.