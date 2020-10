Iker Jiménez entrevista a la viróloga china que niega el origen del coronavirus y hace esta grave acusación

Iker Jiménez, presentador y director de 'Horizonte Informe COVID', ha entrevistado este jueves a la Dra. Li-Meng, una de las expertas más perseguidas en China por sus investigaciones sobre la covid-19.

En la entrevista, la Dra. Li-Meng ha dado algunas de las claves que pueden estar detrás del origen de este coronavirus y que según su testimonio podrían haberse sido ocultadas por el Gobierno de China y también por la OMS. Desde una ubicación desconocida en su exilio en Estados Unidos, Li-Meng ha atendido las preguntas de Iker Jiménez y ha dado diversos titulares sobre la situación del virus y sobre su situación personal.

"Empezar desde el principio implica volver a finales del año pasado. En aquel momento el Gobierno de China no divulgó la información que tenía, incluso tampoco a la OMS. Entonces me pidieron una tarea en secreto: investigar lo que había ocurrido en Wuhan. Por eso recopilé información desde finales de diciembre hasta el 3 de febrero. Las investigaciones apuntaban que había más ingresados que los reconocidos por el Gobierno. Todo apuntaba a que existía transmisión entre humanos. Aunque, lo conté, varios expertos quisieron colaborar con el Gobierno de China para encubrirlo", ha explicado la doctora.

En este sentido, la Dra. Li-Meng ha querido reiterar que desde el primer momento se ha ocultado información sobre el virus: "Quería saber qué estaba sucediendo en Wuhan, el Gobierno de China decía que no había transmisión entre humanos. Se comentaba que el Gobierno estaba retrasándose en su diagnóstico. El 1 de enero limpiaron todo el mercado de mariscos y luego intentaron vendernos que allí había animales salvajes. Me pidieron que no pasara la línea roja y que si lo hacía me eliminarían. Con total seguridad puedo decir que esto no viene de la naturaleza".

También ha señalado que su vida corre peligro porque no querían que la infomación que disponía saliese a la luz: "Quise difundir mi mensaje por mi misma y en ese momento ya estaba en el punto de mira. La OMS y el Gobierno de China ya estaban trabajando en taparlo con el mundo ciéntifico. Creo que había que alzar la voz y hacerlos inglés para llegar a más gente".

La Dra. Li-Meng ha señalado que todos los indicios apuntan a que se trata de una enfermedad creada por el ser humano: "Cuando aparece un nuevo virus hay dos posibilidades: viene de la naturaleza o hecho por el hombre. En este sentido, nos hicieron creer que el origen estaba en un murcielago. Se puede ver que el origen natural no se sostiene, ya hace unos años se registró una serie de virus en un hospital militar chino, estos serían la columna vertebral del actual coronavirus. Este virus es como un Frankenstein".

En este sentido, también ha desvelado el motivo por el que en las imágenes que vemos en la actualidad de China la situación es muy diferente al resto del mundo: "La gente de China ya no se infecta. Lo hemos visto porque desde el primer momento utilizaron el medicamento necesario para atacar al virus".

Por último ha explicado cómo fue su salida de China: "Cuatro horas después de mi huida a escondidas de Hong Kong se creó una estrategia desde el Gobierno de China para buscarme y para descreditarme. He tomado la decisión de difundir mi mensaje antes de que me maten. Todo el mundo necesita saber la verdad, no me van asustar".

La entevista ha provocado división de opiniones en la mesa del debate que presidía Iker Jiménez. El investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Miguel Pita, se ha mostrado un poco reacio a la teoría defendida por la Dra. Li-Meng, señalado que "si esa es su hipótesis, tiene que avalarla con datos".

