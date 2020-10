Iker Jiménez habla alto y claro sobre el origen de la covid-19 tras varias críticas de sus seguidores

El periodista de Mediaset, Iker Jiménez, sigue analizando de forma minuciosa todo lo relacionado con la covid-19, una pandemia que nos ha cambiado nuestros hábitos de vida y que también esconde esa pizca de misterio y curiosidad que ha provocado que el presentador centre mucho tiempo en conocer más sobre el virus.

El origen de la covid-19 según Iker Jiménez

Este fin de semana, Iker Jiménez, director del programa 'Cuarto Milenio', ha concedido una entrevista a 'La Voz de Galicia' donde ha analizado todas las claves de la pandemia, comenzando por el impacto que ha tenido en nuestro día a día. Según el periodista, la pandemia "es un misterio que ha desvelado los errores que tenemos como sociedad". Y en este sentido ha explicado, de nuevo, cuál es para él el verdadero origen de la pandemia: "Para mí es un virus de origen zoonótico, proveniente de un murciélago y seguramente se escapó por una mala praxis de uno de los laboratorios de Wuhan, donde estaban experimentando con ellos. Pienso esto mientras no se demuestre lo contrario".

Iker Jiménez: «Para mí el virus se escapó de un laboratorio de Wuhan» https://t.co/GGSyhcqaf0 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 10, 2020

La respuesta ha debido provocar una gran cantidad de reacciones y mensajes en la cuenta oficial de Twitter de Iker Jiménez, ya que el presentador ha decidido publicar, horas después de compartir esta entrevista, un nuevo post donde remitía al vídeo de YouTube publicado hace medio año y en el que explica esta posibilidad sobre el origen de la pandemia.

Para quien se sorprenda con mis declaraciones a @lavozdegalicia aquí va mi programa LABORATORIO emitido en youtube hace SEIS meses. Abrazohttps://t.co/O1bDygCGzw a través de @YouTube — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 10, 2020

En la entrevista, Iker Jiménez también ha explicado que se ha sentido cómodo investigando sobre la covid-19, ya que ha contado desde el mes de enero con mucha información gracias al equipo de médicos y epidemiólogos que no han fallado en nada: "Fueron valientes, no temieron ir totalmente a la contra del discurso que imperó durante dos largos meses. No era una gripe y no era algo inocuo. Su valentía creo que ha salvado a mucha gente".

El análisis de Iker Jiménez sobre la covid-19

Iker Jiménez ha pasado por diferentes fases en torno a esta cuestión. En un momento dado, él pide a la televisión, con los problemas económicos que tiene, porque considera que hay cierto peligro de contagio. “En mi equipo han tenido hijos, y si intentamos intentar el programa y hay enfermos, lo voy a pasar muy mal”.

En marzo, un médico le recomienda que su padre no salga por el umbral de la puerta, ya que sufre principio de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). Esto ya le hace reflexionar sobre la gravedad de la situación y que le ha hecho analizar la importancia de seguir los protocolos de seguridad, algo que en muchas ocasiones se han incumplido: “Hay unos protocolos que se rompen, hay un error, una vigilancia que no se hace”. Un error programado, quizás. Otro misterio. Algo que es muy probable que quizás no lleguemos a descubrir jamás", explicaba en la entrevista que concedió hace unas semanas a Cope.es

También te puede interesar

Las consecuencias que ha tenido para Iker Jiménez las palabras de Cavadas sobre Fernando Simón

Iker Jiménez aclara la misteriosa desaparición del doctor Gaona: “He estado angustiado”