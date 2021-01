Mónica López se parte de risa en TVE con un chiste sobre Pablo Casado: “A la derecha”

La presentadora de TVE, Mónica López, ha vuelto a ser noticia este viernes después de que en una de sus intervenciones del programa que presenta, 'La hora de la 1', se haya partido de risa por un chiste sobre Pablo Casado. El autor ha sido uno de sus colaboradores y las redes han incendiado tras este suceso.

Tanto que ha sido la 'Plataforma TVE' Libre' la que ha denunciado este hecho. Esta plataforma está integrada por diferentes trabajadores de la cadena que buscan dar la mejor información con la mayor objetividad posible.

Falta de independencia de TVE

No es la primera vez, sin embargo, que este mismo hecho sucede. Mónica López ha sido una de las principales novedades de TVE para esta temporada, después de que la administradora única de la cadena pública, Rosa María Mateo, haya intentado dar una revolución a la parrilla televisiva, que durante los últimos años ha marcado cuotas de audiencia muy inferiores respecto a las cadenas privadas.

Durante estos meses, López ha estado en el punto de mira en más de una ocasión por diferentes miembros políticos, por las duras entrevista que concede a unos y las amables que concede a otros, dependiendo del partido que hablemos. Algo que no le ha gustado a la presentadora, quien se ha defendido cuando ha sido puesta en el punto de mira por estos actos, de estar haciendo su trabajo.

Una de las supuestas manipulaciones más comentadas tuvo lugar hace escasamente unas semanas, cuando TVE cortó en directo una rueda de prensa de Pablo Casado para poner la de Pedro Sánchez. "Yo no he visto cómo se le corta al presidente del Gobierno después de cinco horas de rueda de prensa, pero sí que he visto ya demasiadas ocasiones en que al líder de la oposición, en directo, se le corta cuando empieza a hablar de que Podemos justifica el asalto al Congreso", se refería Antonio González Terol, diputado popular, a comienzos de mes.

Zasca tremendo d ⁦@Aglezterol⁩ a la manipulación en ⁦@rtve⁩ contra ⁦@populares⁩ y ⁦@pablocasado_⁩ q la isobaras no puede rebatir. Querida compa ⁦@monicalopez_tve⁩ : En ⁦@tve_tve⁩ prevalece el criterio POLÍTICO desde 2018 y no periodístico... �� pic.twitter.com/Yc0h3m7NIN — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) January 8, 2021

El chiste contra Pablo Casado con el que se ríe Mónica López

Este viernes precisamente esta plataforma ha vuelto a criticar un chiste contra Pablo Casado que ha hecho uno de los colaboradores del programa, con el que la presentadora se ha reído. "Están tocando la pala, pero no la tocan, estáis haciendo un Pablo Casado", arrancaba uno de los habituales colaboradores del programa.

⁦@rtve⁩ siempre hace chistes políticos con ⁦@pablocasado_⁩ y la derecha, pero con Sánchez y la izquierda nada de nada. ⁦@LaHoraTVE⁩ y ⁦@monicalopez_tve⁩ ya compiten con ⁦⁦@cachitos_tve⁩ �� pic.twitter.com/Gt1cqvpJWI — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) January 22, 2021

Algo que ha provocado la rápida reacción de la presentadora. "Si hubiéramos un Pablo Casado hubiéramos subido la nieve un metro a la derecha", ha explicado, lo que ha llevado a que la 'Plataforma TVE Libre' lo haya denunciado a través de su cuenta de Twitter.

