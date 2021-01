La acusación de un diputado del PP a TVE por manipular en directo que deja a Mónica López con esta cara

Antonio González Terol es diputado del PP y antiguo alcalde de la localidad madrileña de Boadillla del Monte. Este viernes ha pasado por el plató de 'La Hora de la 1' con Mónica López y ha repasado algunos de los eventos más actuales. Sin duda, Estados Unidos y el asalto que los seguidores de Trump han protagonizado en el Capitolio. Los paralelismos con España no han faltado y el político 'popular' ha tenido claro hacia qué populismos apuntar.

González Terol señala a Podemos y critica la censura de TVE a Casado

Terol ha comenzado recordando que cuando él mismo "era alcalde me vi rodeado por el 15M", pero es que también le ha parecido similar lo ocurrido "en el 2012, el intento de asalto al Congreso, tipificado en el código penal", algo que el diputado ha considerado como un "paralelismo claro", con lo ocurrido el día 6 en Washington.

Plató de 'La Hora de la 1'

"En Estados Unidos los populismos de derechas llaman al asalto al Capitolio, aquí en España los populismos de derechas los justifican, ya que me habla usted de un partido político", ha dicho en una clarísima referencia a Vox, formación por la que fue preguntado con anterioridad. Además, también ha hablado de Podemos: "Los populismos de izquierdas lo hicieron", en referencia a la ya comentada iniciativa de rodear el Congreso de los Diputados. Ha sido justo tras esta recapitulación cuando González Terol ha querido lanzar su dardo contra TVE.

Zasca tremendo d ⁦@Aglezterol⁩ a la manipulación en ⁦@rtve⁩ contra ⁦@populares⁩ y ⁦@pablocasado_⁩ q la isobaras no puede rebatir. Querida compa ⁦@monicalopez_tve⁩ : En ⁦@tve_tve⁩ prevalece el criterio POLÍTICO desde 2018 y no periodístico... �� pic.twitter.com/Yc0h3m7NIN — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) January 8, 2021

"Ustedes ayer decidieron cortar la retransmisión cuando el líder de mi partido y portavoz de la oposición explicaba cómo Podemos había justificado el asalto al Congreso", aseguró antes de ser interrumpido por la presentadora del programa.

La reacción de Mónica López ante las palabras del diputado del PP

"¿Nosotros? ¿En este programa?", cuestionaba una sorprendida Mónica López, tras lo que Terol decidía matizar sus palabras: "Yo digo Radio Televisión Española, que afortunadamente son 6.500 profesionales fantásticos que trabajan por la pluralidad informativa como hace usted también en este programa", comentaba en un inesperado giro el diputado del PP.

Mónica López en un momento del programa

Mónica López justificaba lo ocurrido, sin tener del todo claro a qué momento hacía referencia el invitado, diciéndole: "Usted sabe que eso, normalmente, son criterios periodísticos", una respuesta que no pareció contentar a González Terol: "Yo no he visto cómo se le corta al presidente del Gobierno después de cinco horas de rueda de prensa, pero sí que he visto ya demasiadas ocasiones en que al líder de la oposición, en directo, se le corta cuando empieza a hablar de que Podemos justifica el asalto al Congreso".

Finalmente, el tenso momento en directo ha terminado con Mónica López asegurando que "en esta casa prevalece el criterio periodístico", con la respuesta final de Terol: "Estoy seguro que es así".