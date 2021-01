Mónica López se queda atónita por lo que le dice un colaborador de TVE: "Me has dejado sin palabras"

Este miércoles, después de informar de las últimas novedades políticas y de cómo se encuentran las calles de Madrid tras el paso de la borrasca Filomena, 'La Hora de La 1' ha dado paso a la sección presentada por Nacho García y Miguel Campos: 'La Hora con punta'.

Acusada por los colaboradores de ser siempre muy seria, Mónica López les ha respondido, aprovechando para dar paso a García y Campos: "Soy muy llorona, pero también me rio mucho. Sobre todo con Nacho y con Miguel... ¿Dónde estáis?", ha preguntado la comunicadora para presentar su sección.

Los colaboradores han entrado con su característico entusiasmo para comenzar con su sección, en la que suelen dar noticias con un toque de humor para también hacer reír a los espectadores tras ser informados de todo lo que está pasando actualmente en el mundo: pandemia, ola de frío, decisiones políticas...

"Nacho, da igual lo que hagamos porque el mejor momento del día ha sido el palo de la escoba...", ha comenzado diciendo Campos para dar paso a la primera noticia, haciendo alusión a un hecho del que han informado en su primera aparición de esta mañana. "Es insuperable, no puedo competir con eso", ha reconocido García.

"Nos tenéis que hacer un día los 'very best' del programa ¿no? Si es que ustedes consideran que lo hay", les ha propuesto la presentadora de TVE, haciendo referencia a un montaje de los mejores momentos del espacio. "Se hará", le ha asegurado García.

En cambio, Miguel Campos ha dado una respuesta que ha dejado a la presentadora "sin palabras": "Los hay, por supuesto que los hay... Pero tendríamos que vernos el programa también te digo". La conductora del espacio, muy sorprendida, no ha sabido como reaccionar y solo se ha limitado a mirarle.

La reacción de Mónica López

"¿Quién sacaba mejores notas de aquí? Mónica, obviamente. Yo no", ha confesado el colaborador para justificar su chiste. "Me has dejado sin palabras", le ha asegurado López. sin saber bien que decir. "Es que ha sonado sincero", ha comentado un colaborador que no podía aguantarse la risa.

Acto seguido, Campos ha intentado cambiar de tema para dar su primera noticia, aunque el plató seguía inundado de carcajadas y a él le costaba contener la risa: "Mirad esto. El grito atronador de una madre cuando su hijo aprueba el examen de abogado". "Por el grito ya sabemos que ella estaba pagando la carrera. Mi madre se puso igual el primer día que hice la cama. Me recuerda a este momento", ha comentado muy irónico.

"Deber ser difícil. Seguro que Miguel no lo habría aprobado", ha declarado la conductora del espacio. "'Por favor!", ha exclamado el colaborador. "Voy a estar vengándome de él una semana mínimo", ha reconocido la presentadora, muy rencorosa por decir que no veía el programa.