Marta López revela la actitud de Rocío Flores cuando se apagan las cámaras: "Lo que sí hace"

Rocío Flores se encuentra, más que nunca, en el centro de todas las miradas dentro de Telecinco. Desde que su madre, Rocío Carrasco saltara de nuevo a los focos con su serie documental, la nieta de Rocío Jurado ha vuelto a ser protagonista. Actualmente es colaboradora habitual de las galas de 'Supervivientes', donde se muestra precavida en sus declaraciones. Sin embargo, este viernes se han conocido informaciones sobre lo que dice Flores cuando se apagan las cámaras.

El miércoles pasado, Rocío Carrasco llegaba al plató de 'Sálvame' para desvelar el nuevo papel que ocupará en el programa, ser defensora de la audiencia. La vuelta de Carrasco a los platós hace inevitable la posibilidad de que madre e hija se encuentren por los pasillos de Mediaset. Algo por lo que le han preguntado a Flores. Fue Marta López quien decía: "he compartido plató con tu madre y lo que todo el mundo le preguntaba es qué iba a hacer si se cruzaba con su hija. Por tiempo habéis tenido que coincidir en Telecinco y yo quería preguntarte qué harías tú si te cruzaras aquí con tu madre aquí, en los pasillos".

¡¡Hasta aquí la noche de hoy!! ¡Esperamos que os haya gustado el programa de hoy! Nos vemos en una semana. ¡¡Sed felices!! — Deluxe (@DeluxeSabado) July 10, 2021





La respuesta de Rocío Flores fue muy contundente, asegurando que las personas que la conocen bien saben "perfectamente" lo que haría en dicha situación. "Yo lo he pasado tan mal con este tema que no quiero saber absolutamente nada. Yo respeto las decisiones que tome cada persona, pero también pido por favor que se me respete ahora a mí, que en este caso yo no estoy hablando de nadie. Vengo aquí a hacer mi trabajo y no hablo de nadie", aclaraba la nieta de la más grande.





En la noche del viernes, durante el 'Deluxe', ha sido Marta López la que ha vuelto a poner en un aprieto a Rocío Flores. Varios colaboradores se han sometido al polígrafo para responder algunas cuestiones en torno a Rocío Carrasco, y López ha sido una de ellas. Una de las preguntas que ha recibido ha sido si Rocío Flores critica a su madre detrás de las cámaras, algo a lo que la colaboradora ha dicho que no y el polígrafo le ha dado la razón.

Sin embargo, Marta ha dado una información adicional, asegurando que “lo que sí que hace es defenderse mucho a ella, defender a su padre y defender a Olga”. Una respuesta que ha sorprendido a varios colaboradores, ya que Rocío Flores suele no entrar demasiado al trapo a defender a su Padre y a Olga Moreno en el conflicto familiar. Cuando acude a 'Supervivientes' suele intentar no mezclar esta polémica y limitarse a defender a Moreno. Pero a juzgar por las declaraciones de López, Flores sí muestra esa defensa cuando se apagan las cámaras.