El duro correctivo de Joaquín Prat a la hija de Rocío Carrasco: "Me da la sensación..."

Llegan las primeras reacciones antes del estreno de Rocío Carrasco en 'Sálvame'. La hija de Rocío Jurado hará su estelar aparición este miércoles en el espacio de Telecinco que presentan Paz Padilla y Jorge Javier Vázquez. No obstante, las miradas están ahora puestos en su hija Rocío Flores, colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa', programa de la misma casa. Por ello, y ante la posibilidad de un encuentro entre madre e hija por los pasillos de Mediaset, ha sido el presentador de 'El Programa de Verano', Joaquín Prat, sobre la posibilidad de la que muchos están hablando ahora. ¿Podría haber un encuentro entre ambas después del estreno de la docuserie de Carrasco?





Joaquín Prat, sobre un encuentro entre madre e hija

Joaquín Prat ha querido referirse, como ya venimos contando, a la posibilidad de que Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores, puedan encontrarse o incluso forzar un encuentro en las instalaciones de Mediaset. La respuesta, para él, es rotunda y además está muy clara: no.

Joaquín Prat ha querido contextualizar el conflicto al que se han enfrentado madre e hija en los últimos meses: "Rocío lo dejó claro en la docuserie. Hubo varios especialistas que intervinieron y que intentaron hacernos entender lo que menos le conviene a Rocío Carrasco, y así lo entiende ella, es un encuentro con su hija", ha explicado el presentador de televisión, quien ha continuación ha dado la respuesta a la pregunta que muchos se han hecho tras el anuncio del fichaje de Carrasco por 'Sálvame'.

"Ella cierra la puerta a un encuentro con su hija", ha sido la principal conclusión a la que ha llegado el presentador de 'El Programa de Verano', Joaquín Prat. No obstante, el periodista opina que la posibilidad de que Rocío Flores no quiera ver a su hija Rocío, ella tampoco querría tener un encuentro con su madre: "Yo no sé si su hija después de la docuserie también la cierra, pero me da la sensación de que sí".

Sobre este asunto también se ha referido la colaboradora Paloma García-Pelayo, quien ha contado este miércoles que en una ocasión preguntó a Rocío Carrasco si podría estar preparada para un encuentro con su hija. "Me dio una respuesta parecida a la de 'Sálvame'. No quiere retroceder en su proceso y no estaba preparada", ha asegurado la colaboradora de 'El Programa del Verano'.





Las primeras palabras de Rocío Carrasco tras fichar por 'Sálvame'

Rocío Carrasco reapareció el pasado lunes en 'Sálvame', generando mucha expectación. La hija de Rocío Jurado, protagonista de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' que ha revolucionado Mediaset y las redes sociales en los últimos meses, regresa a la primera línea unas semanas después para "cumplir uno de sus mayores deseos", como anunció Jorge Javier Vázquez el pasado viernes en 'Sálvame Deluxe'.

A raíz de la exitosa docuserie, la hija de Rocío Jurado vuelve a la televisión por todo lo alto, un regreso sobre el cual que Telecinco lleva días generando expectación.

Tras días alimentando los rumores, este lunes, Jorge Javier Vázquez dio el bombazo nada más arrancar el programa."¡Rocío Carrasco vuelve a Telecinco y ficha por 'Sálvame'!", exclamó Jorge Javier, dejando claro que él también se acababa de enterar de la noticia en pleno directo.