Sale a la luz lo que pasó en los pasillos de Telecinco para que Rocío Carrasco y Rocío Flores no se vieran

Rocío Carrasco vuelve a Telecinco, pero, esta vez, como trabajadora. El pasado lunes, 'Sálvame' anunció que la hija de Rocío Jurado pasaría a formar parte del equipo del programa. Esta noticia fue muy llamativa y los colaboradores se quedaron totalmente descolocados al conocer quien sería su nueva compañera.

"¡Rocío Carrasco vuelve a Telecinco y ficha por 'Sálvame'!", exclamaba Jorge Javier Vázquez muy sorprendido, dejando claro que él también se acababa de enterar de la noticia en pleno directo. "Y es ella misma la que nos va a contar todo sobre su esperadísima incorporación", aseguraba el presentador, dejando sin palabras a todos sus compañeros.

Y así ha sido. El miércoles, Carrasco debutó en el plató de Telecinco y, este jueves, volvió como colaboradora y para ser la nueva defensora de la audiencia con 'Hable con ella', espacio en el que se dedicará a atender las quejas de los espectadores y los testimonios de personas que han pasado una situación similar a la que ella vivió con su anterior matrimonio.

Esta noticia ha revolucionado por completo el mundo de Mediaset, ya que, a raíz de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', todos se encuentran expectantes ante el esperado reencuentro madre e hija. Esto se debe a que Rocío Flores trabaja como colaboradora en 'El Programa de Ana Rosa' y 'Supervivientes', además de que ambas llevan años sin verse ni intercambiar palabra.





De la misma manera, los colaboradores de 'Sálvame' quisieron saber que hará la nueva colaboradora si se encuentra por los pasillos de las instalaciones a rostros como Ana Rosa Quintana, Alessandro Lequio, su tía Rosa Benito o Paz Padilla, dado que se mostraron muy críticos ante las declaraciones que dio en la docuserie

“Yo no quiero retroceder en mi proceso, creo que debo de seguir con cosas que me aporten, no que me quiten. Vamos a intentar que las cosas aporten, no que resten”, dijo entonces Carrasco, dejando claro que no quiere ver a su hija por los pasillos al considerar que no es el momento ni el lugar para reencontrarse.

"Yo creo que las personas que me conocen sabrían perfectamente lo que haría... Lo dejo zanjado. Yo lo he pasado tan mal con este tema que no quiero saber absolutamente nada. Yo respeto las decisiones que tome cada persona pero también pido por favor que se me respete ahora a mí, que en este caso yo no estoy hablando de nadie. Vengo aquí a hacer mi trabajo y no hablo de nadie", dijo por su parte Rocío Flores.









Cómo evitó Mediaset el reencuentro

A pesar de que ambas tienen muy claro que no quieren reencontrarse en estas condiciones, es probable que se crucen por casualidad, ya que sus puestos de trabajo están muy cerca. Esto estuvo a punto de suceder el primer día de Carrasco en 'Sálvame', ya que su entrevista se alargó más de la cuenta y su salida coincidió con la entrada de los colaboradores de 'Supervivientes'.

Justo, ese mismo día, Flores participaba en 'Tierra de nadie', por lo que estuvo en la instalaciones de Mediaset en el mismo momento que su madre. No obstante, la cadena hizo todo lo posible para que no se encontraran y Agustín Ettiene, representante de Rocío Flores, buscó una entrada alternativa para evitarlo.

Consciente de que Carrasco todavía estaba en Telecinco, el representante pidió que el coche en el que llegaba Flores accediera por una puerta alternativa de Mediaset, evitando la entrada principal por la que salió Carrasco. La cadena accedió a pesar de que hay una puerta concreta para el acceso y salida de los trabajadores.

Por este motivo, Ettiene consiguió que Rocío Flores entrase a las instalaciones de Telecinco por la puerta de Informativos. Esta fue una de las condiciones que la hija de Rocío Jurado pidió para su contrato con 'Sálvame', ya que, asesorada por su psicólogo, cree que el reencuentro con su hija podría suponer un gran retroceso para su recuperación personal. La cadena aceptó la condición, por lo que tienen claro que deben hacer todo lo que sea posible para que ese reencuentro no se produzca involuntariamente en los pasillos de las instalaciones.