Rocío Flores deja claro cómo reaccionará ante el reencuentro con su madre: "Lo dejo zanjado"

Llegan las primeras reacciones antes del estreno de Rocío Carrasco en 'Sálvame'. La hija de Rocío Jurado hizo este miércoles su estelar aparición en el espacio de Telecinco que presentan Paz Padilla y Jorge Javier Vázquez. No obstante, las miradas están ahora puestas en su hija Rocío Flores, colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa', espacio que se emite en la misma casa. Fue el pasado miércoles durante la gala de 'Supervivientes' cuando Marta Lópezquiso hacerle directamente la pregunta a la hija de Carrasco.





"Me muero si no se lo pregunto, porque se lo ha preguntado todo el mundo y teniendo aquí a Rocío se lo tengo que preguntar". comenzó diciendo la colaboradora. "He compartido plató con tu madre y lo que todo el mundo le preguntaba es qué iba a hacer si se cruzaba con su hija. Por tiempo habéis tenido que coincidir en Telecinco y yo quería preguntare qué harías tú si te cruzaras aquí con tu madre aquí, en los pasillos". La respuesta de Rocío Flores ha sido más que contundente: "Yo creo que las personas que me conocen sabrían perfectamente lo que haría".

"Lo dejo zanjado"

La hija de Rocío Carrasco no ha querido dejar las dudas en el aire y ha querido zanjar el asunto. "Lo dejo zanjado para esta noche y para mañana", aseguró Flores.









"Yo lo he pasado tan mal con este tema que no quiero saber absolutamente nada. Yo respeto las decisiones que tome cada persona pero también pido por favor que se me respete ahora a mí, que en este caso yo no estoy hablando de nadie. Vengo aquí a hacer mi trabajo y no hablo de nadie", concluyó Rocío Flores, que con estas palabras cierra la puerta a un posible encuentro con su madre, aunque sea en los pastillos de la casa de la que ahora ambas son colaboradoras.

Marta López: “¿Qué harías si te encuentras con tú madre por los pasillos?

Rocío Flores: “Las personas que me conocen sabrían lo que haría. Lo he pasado tan mal con este tema que no quiero saber absolutamente nada”



Pedirle perdón sería lo mínimo que debería hacer #TierraDeNadiepic.twitter.com/JIQNdYGA8Q — GOSSIP Boy ???? (@JuanjoElCotilla) July 7, 2021





Joaquín Prat habla sobre el encuentro de Rocío Flores y Rocío Carrasco

Ante la posibilidad de un encuentro entre madre e hija por los pasillos de Mediaset, el pasado miércoles fue el presentador de 'El Programa de Verano', Joaquín Prat, quien habló la posibilidad de la que muchos están hablando: ¿podría haber un encuentro entre ambas después del estreno de la docuserie de Carrasco?

"Rocío lo dejó claro en la docuserie. Hubo varios especialistas que intervinieron y que intentaron hacernos entender lo que menos le conviene a Rocío Carrasco, y así lo entiende ella, es un encuentro con su hija", ha explicado el presentador de televisión, quien ha continuación ha dado la respuesta a la pregunta que muchos se han hecho tras el anuncio del fichaje de Carrasco por 'Sálvame'.

"Ella cierra la puerta a un encuentro con su hija", ha sido la principal conclusión a la que ha llegado el presentador de 'El Programa de Verano', Joaquín Prat. No obstante, el periodista opina que la posibilidad de que Rocío Flores no quiera ver a su hija Rocío, ella tampoco querría tener un encuentro con su madre: "Yo no sé si su hija después de la docuserie también la cierra, pero me da la sensación de que sí".