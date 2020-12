Margarita del Val explica el error que podemos cometer si nos hacemos un test antes de Navidades

Margarita del Val, experta del CSIC, se ha convertido en una de las voces más reconocidas de nuestro país para conocer los últimos avances, tanto positivos como negativos, relacionados con la pandemia de la covid-19. En los últimos días hemos conocido la noticia relacionada con la llegada de los test de autodiagnóstico a algunas farmacias de nuestro país, donde se pueden conseguir bajo prescripción médica por un precio entre los 25 y 30 euros.

Pero este martes también se ha dado a conocer la preocupación de algunos expertos sobre la fiabilidad de estas pruebas. En este sentido, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) ha advertido este martes de que las pruebas rápidas de detección de anticuerpos covid-19 para autodiagnóstico, que en breve podrían estar a la venta en farmacias, "no sirven y no debe ser utilizados para diagnosticar la infección".

Las dudas sobre los test de autodiagnóstico

En un comunicado y ante la comercialización de estas pruebas rápidas, la SEIMC ha subrayado que un diagnóstico "ágil y preciso" es clave para el control de la epidemia, pero "en el momento actual no existe ninguna prueba que permita en la práctica un autodiagnóstico fiable". Para esta sociedad, las pruebas rápidas de detección de anticuerpos covid "no son fiables ni en pacientes sintomáticos ni en individuos asintomáticos" por lo que han pedido a las autoridades sanitarias "que consideren la no aprobación de estos test".

La advertencia de Del Val sobre hacerse un test antes de Navidad

La llegada de los test de autodiagnóstico abrieron la puerta a muchas personas para poder hacerse uno de cara a las fechas navideñas, y así poder celebrar las reuniones familiares con mucha mayor seguridad. Ante la llegada de estas festividades, ya varios expertos anunciaron la importancia de hacer pruebas test, entre ellas Margarita del Val, que el pasado mes de noviembre explicó en 'LaSexta Noche' la importancia de hacer este tipo de pruebas siempre que se sepa cuáles son algunas de sus limitaciones: "Hay que recordar una cosa muy importante a las personas que decidan hacerse test. El test, en el momento en el que se hace, si da un negativo y es un test de antígenos, que te lo dan en el momento, pues podemos contar quizás con unas horas en las que no se será contagioso. Pero esto va rápidamente, no hay más que recordar el caso de la Casa Blanca. Se hacían test todas las mañanas y la persona que dio la alarma es porque tuvo síntomas esa tarde y fue la que se autoaisló en el avión de vuelta de un mitin de campaña. O sea, que en cuestión de horas, lo que es un negativo se puede transformar incluso en síntomas".

En este sentido también recordó lo importante que es no bajar la guardia aunque el resultado de la prueba diese negativo: "Por lo tanto, un negativo vale en las horas siguientes como mucho a que uno ha tomado la muestra. La PCR, que tarda muchas horas en tomarse la muestra, ni siquiera vale para eso. Lo que vale de esos test es cuando uno es positivo, pero el negativo vale para muy poquito. Así que mucho cuidado con confiarse en que me hago un test al principio de las navidades y ahora voy a irme de fiesta durante todas las navidades con todo el mundo, con toda la familia, con los abuelos, con los vulnerables, porque estoy limpio. No. Mucho cuidado con eso, ¿eh?"

