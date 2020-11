Margarita del Val explica la fecha en la que llegará la normalidad a España y no habrá que llevar mascarilla

La viróloga Margarita del Val sigue ejerciendo su papel como divulgadora científica y analizando las últimas medidas que las diversas administraciones van tomando en función del estado de la pandemia. Este domingo también ha revelado la fecha en la que en España podremos hacer una vida igual a la que teníamos antes de la pandemia.

En una entrevista hecha para 'Liarla Pardo', programa de La Sexta presentado por la periodista navarra Cristina Pardo, la científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha explicado su opinión acerca de este escenario y de las medidas preventivas que uno puede tomar de cara a Navidades.

La posibilidad de que llegue la vacuna

No parece posible que antes de 2021 llegue la vacuna a nuestro país, pese a que Estados Unidos e Inglaterra estén comenzando a acortar plazos para poder vacunar antes de las fiestas. Según el Plan de Vacunación presentado por el Ejecutivo de Sánchez, se espera que a mediados de enero comiencen a vacunar en nuestro país, en un proceso que en el peor de los casos se puede prolongar hasta mediados de 2021.

Sobre las vacunas Margarita del Val ha explicado en sus últimos análisis en diversos medios que no sabe si esta puede tener una complicación de aquí a unos años, pero en un principio es partidaria de utilizarla. "Si me preguntas si la vacuna va a tener una complicación dentro de 20 años, eso no lo vamos a poder saber ahora, pero éticamente, te la cambio por proteger a los 100.000 muertos que hay cada mes.

Cómo afrontar las Navidades

Para las próximas fiestas, por tanto, ha advertido la científica que tendremos que tener claro "qué tenemos en nuestra familia, cuantos vulnerables tenemos, a quién podemos contagiar sin que sepamos que lo tenemos y que tomemos medid", ya que, según ha explicado, 9 de cada 10 no saben de dónde han contraído el coronavirus".

Para evitar contagiarnos mientras estamos reunidos, la viróloga ha ofrecido algunas claves como "reunirse en el aire libre, ventilar abriendo la ventana durante la comida y la cena..." o haciendo una cuarentena preventiva de 10 días, tal y como quiere implantar Alemania. "Esto se traduce en estar 10 días sin estar en contacto con nadie. Estos 10 días son los suficientes para que el virus de la cara", ha explicado.

La fecha para la nueva normalidad

Sin embargo, el hecho de que lleguen las vacunas para el próximo mes de enero ha provocado esperanza en mucha gente. Muchos han pensado que para el 2021 nos podremos quitar la mascarilla, una opción que Margarita no ve viable. "A ver, mascarilla va a haber que seguir llevándola. Todas estas medidas hay que seguir haciéndolas aunque se empiece a vacunar”, ha dicho.

La viróloga Margarita del Val

"Si la vacuna fuese 100% eficaz en todas las personas de los grupos de riesgo, entonces, cuando estuviesen vacunados, ellos y los demás podríamos quitarnos la mascarilla”. “Pero como es improbable", ha avanzado, por lo que “mientras haya personas vulnerables, tendremos que seguir llevando mascarilla” y aplicando “todas las medidas”.

