Este es el alimento que debes incluir en tu dieta si quieres llegar a los 100 años: avalado por un experto

Aunque no lo creas, el cuerpo humano está perfectamente diseñado para llegar a los 100 años. A priori puede resultar una auténtica locura, pero lo cierto es que cuanto más pasa el tiempo, más aumenta la esperanza de vida. No obstante, ya sea por el estilo de vida que llevamos o por todo aquello que hemos hecho a lo largo de nuestra existencia, es posible que nos frustre ese deseo de muchos por llegar a cumplir las tres cifras.

Lo cierto es que hay una serie de hábitos que puedes comenzar a aplicar en tu día a día, que mejorará tu salud, tu bienestar, y te permitirá llegar a los 100 años. Y es que según la revista Time, hay un hombre considerado el "gurú de la longevidad", un auténtico experto, que trata de acercar los secretos para vivir más años a los ciudadanos de a pie.

Su nombre es Valter Longo y en su libro 'La dieta de la longevidad: comer bien para vivir hasta los 110 años', el biólogo explica qué debemos hacer y qué alimentos debemos incorporar a nuestra dieta para llegar a los 100 años con un buen estado de salud y en plena forma.

El secreto de la longevidad, según este experto italiano

Valter Longo es director del Instituto de Longevidad de la Facultad de Gerontología de la Universidad de California del Sur y el experto defiende que la clave para llegar a las tres cifras de edad en buen estado de salud es combinar una dieta cotidiana, combinada a su vez con una simulación de ayuno que se hace una vez cada cuatro meses durante unos cinco días. Una conclusión a la que ha llegado después de analizar en profundidad informes clínicos y epidemiológicos de investigaciones sobre la longevidad y de personas que han superado los 100 años.

Según Longo, el secreto no está solo en los alimentos que comemos a diario, sino también en la cantidad y la frecuencia con las que los consumimos. El biólogo propone una dieta basada fundamentalmente en vegetales y admite la necesidad de limitar el consumo de grasas y azúcares. Además, asegura que es necesario moderar la ingesta de proteínas (unos 0,8 gramos por kilo corporal hasta los 65 años, y desde ahí aumentarlas de forma gradual).

No obstante, destaca especialmente un alimento que es necesario incorporar en nuestra dieta habitual y se trata del pescado. Dentro de sus recomendaciones, destaca este producto, que cuenta con grandes propiedades para nuestra salud. Así las cosas, ha explicado que la dieta "ideal" para la longevidad consiste en eliminar todo lo posible el consumo de carne roja y limitar el de la blanca. Pide evitar el consumo de pan, pasta y arroz y consumir pescado, al menos, dos veces a la semana.

Un estudio desvela las claves de la longevidad: la clave está en un cambio de hábitos

No se trata, sin embargo, Tal y como asegura la psicóloga y académica de la Universidad Complutense de Madrid en un estudio publicado en 'The Journal of Happiness Studies', todas aquellas personas que superan los 100 años comparten 19 recursos psicológicos. Es decir, que todas estas personas comparten una serie de características comunes.

En el estudio, la psicóloga enumeraba todos estos puntos comunes. Hablaba de la vitalidad, un deseo de "sentirse vivo, alerta y lleno de energía". Además de todo esto, incluyen el deseo de interacción, el compromiso, la resiliencia, el control, la motivación intelectual, la positividad y finalmente a inteligencia. Todos estos factores, en mayor o menor medida, son comunes a todas aquellas personas que participaron en este estudio y que tenían más de 100 años.

