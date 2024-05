La conclusión a la que llegan tres cocineros al comparar la comida de España con la de Italia: "Francia no"

La gastronomía española es, para muchos, inigualable. Tanto por saludable como por sabrosa. Que si una paella por aquí, un gazpacho por allá... la comida española es muy difícil de igualar, y los que no son de España también lo saben. Y más aún teniendo en cuenta lo popular que se ha puesto en los últimos años por los estudios que señalan lo beneficiosa que es la dieta mediterránea para la salud y para la longevidad.

Sin embargo, hay muchos que argumentan que su gran rival es la comida italiana, de manera diferente. La pizza, la pasta y muchas más cosas son platos muy queridos y solicitados, y de ahí llega gran parte del turismo a Italia. No solo sus espectaculares ciudades como Roma o Verona, sino también comer bien y rico.

La comida italiana es una de las más reconocidas de todo el mundo

Por ello, estos tres expertos gastronómicos, que se han hecho muy virales en las redes, han decidido que van a zanjar este debate de una vez por todas, y ver si es mejor la gastronomía española o la italiana. Y a la conclusión generalizada a la que se llega es muy curiosa.

¿Comida española o italiana? Este es su veredicto: "Alexa decide"

Se trata de un extracto del show de Amazon "Road Trip, con Gordon, Gino y Fred", en el que tres cocineros llamados Gordon Ramsay (británico), Gino D'Acampo (italiano) y Fred Sirieix (francés) se ponen a recorrer el mundo buscando degustar los máximos platos posibles de cada país.

Existe cierta rivalidad culinaria entre España e Italia, pero una muy sana

En concreto, estos tres cocineros, en un momento dado del viaje, consumen un plato español, que todo apunta a que es una paella. Gordon, británico, dice que la comida española le gusta más que la británica, y se ríen de él por ello. Algo que es bastante normal, porque la gastronomía de Reino Unido no es tan apreciada internacionalmente. El Fish & Chips no es que triunfe en el mundo, no.

Sin embargo, en un momento concreto, Gino apunta que también tienen buena comida en la cocina italiana. Y hasta se llega a picar, porque se da cuenta de que dicen todo el rato que hay muchas comidas mejores que la italiana por cada país por el que pasan. Gordon y Fred lo tienen claro: la comida española es la mejor. Pero Gino le pregunta a Alexa cuál de las dos es la mejor... y se queda con la española, aunque crea que la comida italiana también está muy bien.

Para Alexa, la comida española es mejor que la italiana



Las redes sociales dictan sentencia sobre ambas: "Francia..."

No se queda ahí la cosa, porque los comentarios al clips son hilarantes, y han provocado una reacción unánime en los comentarios: básicamente, los italianos y los españoles se apoyan entre sí... y señalan a un enemigo auténtico: Francia y, también, Reino Unido. "Lo único importante es ser mejor que los franceses", dice uno de los comentarios con más likes. "No hay odio entre hermanos", señala otro.

Lo que está claro es que ambas son opciones excelentes, y se nota la influencia mediterránea en la alimentación y en la dieta. Eso sí, si esto se deciese en un torneo, como un Mundial, estaría bastante difícil. La competencia en la comida entre Italia y España es gigantesca.