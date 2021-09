Laura Fa provoca una fuerte discusión en 'Sálvame' tras sus palabras sobre una colaboradora: "Jubílate"

En las últimas semanas, Laura Fa se está convirtiendo en una de las protagonistas de las tardes de 'Sálvame'. El último momento ha tenido lugar en la vuelta de vacaciones de Chelo García-Cortes, cuando esta ha tenido una fuerte discusión con Belén Esteban motivada por los calificativos que Laura Fa tuvo con Chelo en una entrevista hace unas semanas.

Durante las vacaciones de García-Cortes, Laura Fa calificaba a su compañera como "antigua" y le recomendaba jubilarse. Unas palabras que han encendido la mecha en el plató de 'Sálvame' y sobre las que Chelo no ha dudado en hablar en su regreso a Telecinco.

Comenzaba hablando tranquilamente con Carlota Corredera y diciendo: "a mí no me ha dolido porque Laura Fa es compañera pero hay una cosa que está claro yo no me voy a jubilar porque no me quiero jubilar. Es que a lo mejor alguna joven la jubilan antes que a mí", decía rotundamente, mostrando las ideas claras.

Corredera le preguntaba entonces por el calificativo de antigua que le había puesto Fa y Chelo contestaba, "mira no, yo no voy a picar". Entonces era Kiko Matamoros el que insistía, preguntando a la colaboradora que había dicho en la reunión sobre Laura. Chelo intentaba explicarse y acababa calificando de "trepa" a su compañera, comentando, "bueno estos son los titulares que quiere".

Belén Esteban y Chelo García-Cortes se enzarzan en 'Sálvame'

"Laura fa eres una trepa porque hay una cosa que tengo muy clara, hablas mal de Lydia Lozano, hablas mal de María Patiño, hablas mal de Belén Esteban. Estás empeñada en como tengo que vivir y encima luego nos llamas", comentaba Chelo, que veía interrumpida su intervención por los gritos de Belén Esteban, a quién parecía no haberle sentado bien la declaración de su compañera.





Corredera intentaba poner orden pero Belén insistía, "es que está metiendo gente que no es verdad, yo entiendo que a ti lo tuyo te duela pero yo he visto cómo ha dicho que Gema hace días, yo he visto que aquí se te ha llamado de todo y no has tenido las narices de decir a ninguno y lo que estás diciendo de Laura Fa, y te pasa a ti como a Lydia Lozano, y yo te defiendo", comentaba alterada Esteban.

"Que te crees, que yo no he hablado con Laura Fa sin cámaras y le he dicho lo que pienso. Pero las narices que tenéis para decirlo delante de cámaras tenedlas también cuando Kiko Hernández os ha puesto como os ha puesto", gritaba Belén notablemente alterada y sin poder evitar levantarse de la silla.

"Mi vida es mi vida y trabajo como quiero", zanjaba Chelo tomando la palabra ante la atenta mirada de Belén, del director del programa, David Valldeperas y del resto de compañeros de 'Sálvame'.

Chelo García Cortés llama “trepa” a Laura Fa y Belén Esteban estalla: “Eres cobarde, díselo también a Kiko Hernández” https://t.co/jWtyQlifII — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 24, 2021