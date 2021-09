El detalle personal de Belén Esteban que ha emocionado a David Valldeperas: "Gracias por este pedacito"

Belén Esteban mantiene una estrecha amistad con el director de 'Sálvame', David Valldeperas, que han mostrado en multitud de ocasiones dejándose ver juntos fuera de los platós de Telecinco. Aprovechando una de las aficiones del director, Esteban ha tenido un bonito detalle que ha emocionado a Valldeperas, quién no ha dudado en compartirlo.

En las últimas semanas, David Valldeperas está protagonizando varios momentos en 'Sálvame', principalmente para dar algunos toques de atención a su equipo. Hace unos días se le podía escuchar al final del programa cargar contra el equipo por cortar un vídeo a la mitad. Tanto Carlota Corredera como los colaboradores presentes en plató se pasaban de tiempo comentando otros temas y les daban las nueve sin haber podido emitir un vídeo importante de una exclusiva que llevaba horas cebando.

Se trataba de las declaraciones de una extrabajadora del hogar de María Teresa Campos había que aseguraba que Bigote Arrocet había tenido un trato nefasto con la periodista. El contenido era cortado a la mitad ante la sorpresa de los presentes en el plató y los gritos del director al que se escuchaba decir: "No podéis hacer eso".

Días más tarde, Valldeperas se veía obligado a intervenir de nuevo en 'Sálvame', en este caso tras unas palabras contra otra trabajadora de la cadena. Lydia Lozano preguntaba a Laura Fa por Ana Rosa Quintana, y mientras Fa aseguraba no querer contestar, Lozano insistía. Tras varios minutos de rifirrafe entre las colaboradoras llegaba el momento más tenso que tenía lugar cuando Lydia era cortada por el director. Valldeperas no podía permitir que se continuara hablando de Ana Rosa Quintana por lo que se vió obligado a intervenir diciendo, "¡Se acabó, si digo ya es ya! No se habla de Ana Rosa!".

Belén Estaban y David Valldeperas mantienen una muy buena amistad

Belén Esteban y David Valldeperas se conocen desde hace muchos años y su buena relación es conocida por todos los de su entorno. La colaboradora ha apoyado a su amigo en innumerables ocasiones y este detalle supone una prueba más de su verdadera amistad. Se trata de un regalo que ha hecho Belén a David, un cuadro con una partitura de la mítica canción de Amy Winehouse, plasmado sobre una imagen de la cantante.





El director ha compartido un vídeo en el que se puede ver un tocadiscos junto a una estantería en la que ha colocado el cuadro. En el vídeo se puede escuchar además la canción de Amy y se puede leer: "Gracias Belén Esteban por este pedacito de Amy" Se trata de un detalle muy especial ya que Valldeperas es muy fan de la cantante, y seguramente la colaboradora se haya acordado de él en un viaje que realizó este verano a Londres, donde habría podido adquirir el cuadro.