David Valldeperas corta 'Sálvame' por el gesto de una colaboradora con Ana Rosa Quintana: "Se acabó"

Este martes se ha producido un nuevo choque en 'Sálvame' entre David Valldeperas, director del programa y varios colaboradores. Este hecho se produce después de que el director del programa mostrase su cabreo la pasada semana después de que el contenido más importante de la parrilla se cayese de la escaleta porque Carlota Corredera y el elenco de colaboradores no cumpliesen los tiempos antes de la llegada del Informativo de las nueve de la noche.

En este sentido, el enfado de Valldeperas se ha producido tras una conversación que han mantenido Lydia Lozano y Laura Fa, en la que Ana Rosa Quintana, directora y presentadora de 'El programa de Ana Rosa', era la protagonista.

Todo ha comenzado a raíz de los comentarios que en las últimas jornadas la colaboradora de programa Laura Fa ha vertido sobre alguno de sus compañeros, más concretamente sobre Chelo García Cortés, sobre la que considera que está "anticuada" y que debe jubilarse. Estas declaraciones las hizo en el canal de YouTube de Gabriel Rufián.

Sobre este asunto, Lydia Lozano ya mostró su enfado la semana pasada en el Deluxe, y este martes ha querido seguir con la polémica, a la que también ha vuelto a entrar Laura Fa señalando que no entiende por qué habla de una entrevista en la que no se hace ninguna referencia concreta a ella: "Aquí se han dicho cosas mucho peores de Chelo. Vendes que ceno siempre con ella en el hotel para que de más pena por lo que digo, pero lo cierto es que cenamos como compañeras. Repites ‘lo que ha dicho de mí’ hasta en tres ocasiones, y Belén Rodríguez te pregunta qué he dicho. Das la callada por respuesta para acabar diciendo que te llamé machista. ¡Y eso fue hace seis meses!"

En este punto, por sorpresa, Lydida Lozano le ha preguntado a Laura Fa por Ana Rosa Quintana, por la que también fue preguntada por el diputado de ERC. "Yo solo quiero saber una cosa. ¿Qué piensas de Ana Rosa Quintana?".

La decisión de Valldeperas sobre Ana Rosa Quintana en 'Sálvame'

Tras esta pregunta, respecto a la que se negó a responder también a Gabriel Rufián, Laura Fa ha seguido mantenido silencio. No lo voy a decir. "No voy a hablar de ella porque le tengo respeto como presentadora de esta casa, como tampoco dije nada de Susanna Griso".

Mientras tanto, Lydia Lozano seguía preguntándole sobre la presentadora de 'El programa de Ana Rosa', conducta que ha sido cortada de raíz por David Valldeperas, que ha señalado que en 'Sálvame' no se habla de Ana Rosa Quintana.

Desde casa se han podido escuchar los gritos de Valldeperas, dando un golpe sobre la mesa de 'Sálvame' y lanzando un mensaje claro a los colaboradores: "¡Se acabó, si digo ya es ya! No se habla de Ana Rosa!".