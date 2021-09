Laura Fa, colaboradora de 'Sálvame', se sale del guion al hablar sobre Ana Rosa: "Lo que pienso de ella"

Estas últimas semanas, Gabriel Rufián ha acaparado todos los medios por las entrevistas que realiza en su propio canal de YouTube, 'La Fábrica'. Tras la polémica entrevista que hizo a Esty Quesada, el político se ha decantado, esta vez, por conversar con otro personaje televisivo: Laura Fa. Ella es una de las colaboradoras más polémicas de 'Sálvame', dados sus constantes enfrentamientos con compañeros y por no cortarse a la hora de hablar de ellos y del programa en el que trabaja.

"Honesta, valiente y directa en un mundo en el que es muy difícil serlo", comenzaba diciendo el político para presentar a su nueva invitada. Como ya es habitual, Fa ha respondido a todas las preguntas y ha dejado clara su opinión sobre algunos compañeros de cadena como Chelo García Cortés, María Patiño, Bertín Osborne o Ana Rosa Quintana. Aunque también ha dedicado unas palabra a una de las principales rivales de Telecinco:Susanna Griso.

Tras tocar diferentes temas, el político sometió a la colaboradora de Mediaset a una ronda de preguntas rápidas que abordaban tanto la política como la televisión. Fue entonces cuando apareció el nombre de Bertín Osborne sobre la mesa, también presentador de Telecinco al frente de 'Mi casa es la tuya'.

"Osborne siempre fuera. Es de los peores machirulos que he visto y escuchado nunca", comenzaba diciendo la entrevistada. "Lo he visto una vez en mi vida, pero cada vez que va al Deluxe, le mando mensajes a la directora. ¿Este señor? De todos los aspectos que puedas hablar, Osborne siempre no", dejaba claro Fa, manifestando lo mucho que le desagrada el presentador.









Su opinión sobre Ana Rosa y Susanna Griso

Asimismo, Rufián quiso conocer su opinión sobre algunos compañeros de 'Sálvame'. En primer lugar, Fa reconoció que Jorge Javier Vázquez es "un genio", mientras que se refirió a María Patiño como "una persona peculiar". Sin embargo, se mostró todavía más crítica con Paz Padilla, a quien definió como "desubicada", y con Chelo García Cortés, a quien considera que es "antigua": "Está en edad de jubilarse, lo que pasa es que tiene una situación por la que tiene que trabajar. Pero, yo creo, está totalmente superada, y mira que Chelo era un ídolo de masas".

Posteriormente, también se mojó al hablar de otros compañeros de profesión como Susanna Griso: "No me gustan muchas cosas de las que hace. Me sorprende... Sí, me sorprende". Incluso se atrevió a opinar sobre una de las presentadora más importantes de Telecinco, también llamada la reina de las mañanas. "No puedo decir lo que pienso de Ana Rosa", aseguró entre risas. "No me hagas decirlo... ¡No puedo decirlo!", insistía a Rufián.

Por otro lado, también habló de cómo fueron sus inicios en 'Sálvame' y lo complicado que le resultó adaptarse. "Empecé en Sálvame con muchísimo miedo. No quería que nadie supiera nada de mi vida", sentenciaba la comunicadora tras reconocer que no le gusta que los colaboradores sean los protagonistas de muchas tramas del espacio. "Al final te adaptas y estoy cómoda. Ahora lo llevo mejor", reconoce, aunque confiesa que siempre intenta "estar en un segundo plano". "Voy pocos días, procuro no ir mucho", zanjaba.