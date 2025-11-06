COPE
Podcasts
El Aguanis de Guasch
El Aguanis de Guasch

06 NOV 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch

"Gran colofón a una magnífica jornada de Champions para los equipos españoles. Como hagan la superliga nos admiten, pero en quinta RFEF"

El Aguanís de Tomás Guasch
00:00
Descargar

Javier Pastor

Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:47 min escucha

Descargar

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00 H | 06 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking