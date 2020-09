Kiko Matamoros rompe su silencio y muestra su postura en el conflicto entre Anita y Marta López

Kiko Matamoros ha regresado al plató de 'Sábado Deluxe' casi 50 días después de la operación de vesícula que le ha ocasionado varios problemas de salud que se han unido a un importante obstáculo en su familia marcado por el distanciamiento del colaborador con su hija Anita Matamoros y la polémica con su actual pareja, Marta López.

El regreso de Kiko Matamoros a Telecinco

El colaborador se ha sentado en el sofá de 'Sábado Deluxe', con un aspecto más delgado y recuperándose tras pasar por el quirófano hace pocas jornadas. Durante los minutos que ha tenido ha intentado aclarar varias cuestiones que han estado sobre la mesa de los colaboradores de 'Sálvame' en las últimas semanas, pero su principal objetivo ha sido defender a su pareja, Marta López: "Me ha dolido al ver sufrir a mi pareja, también me ha dolido, aunque no lo he vivido, si de alguna manera esto ha provocado un daño a mi hija", ha subrayado Kiko Matamoros.

Kiko Matamoros defiende la actitud de Jorge Javier con Belén Esteban Mediaset España

Sobre esta situación, Matamoros ha reconocido que él está acostumbrado a estas situaciones, pero Marta no y por eso no está pasando por un buen momento: "Estoy acostumbrado a este negocio, pero quien es nuevo y lo vive por primera vez lo hace de otra forma, diría que incluso traumática".

La posición de Kiko Matamoros en la polémica

También ha querido explicar su punto de vista sobre el conflicto que se ha comentado entre Marta López y Anita Matamoros: "Marta no le ha faltado el respeto ni en público ni en privado a Ana, todo lo contrario. Es más, era una alegría para ella cuando la veía, y siempre charlaban con amabilidad y sin ningún problema, la justificación de que hay una obsesión de Marta hacia Ana y que le copia es absurda, imposible de racionalizar. Marta ha sido escrupulosa en el trato, atenta, cariñosa", ha explicado el colaborador con un tenso tono de voz.

Matamoros: "No voy a permitir que mi hija crucifique a mi novia" #matamoros — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) September 12, 2020

El exmarido de Makoke también ha querido dejar claro que nunca ha querido sacar a la luz este distanciamiento sino la madre de Anita en el programa 'Viva la Vida', y que su principal misión siempre ha sido proteger a su hija: "Quien saca el conejo de la chistera es la madre. Mi hija no tiene ninguna razón y que se hiciera esto público no la deja bien, la deja de malcriada. Que se culpabilice a mi pareja de esa situación es kafkiano, no voy a permitir que se descalifique a mi pareja a causa de mi hija Ana". Y ha querido resaltar lo siguiente a modo de resumen: "Quiero muchísimo a mi hija, pero también quiero muchísimo a mi pareja. No voy a permitir que se le arrastre y hagan juicios ridículos, lo voy a permitir nunca. Makoke debería decirle a nuestra hija que respete a su padre y a su pareja.

También te puede interesar

La preocupante imagen de Kiko Matamoros en el hospital que hace saltar todas las alarmas

Última hora sobre el estado de salud de Kiko Matamoros