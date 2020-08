La preocupante imagen de Kiko Matamoros en el hospital que hace saltar todas las alarmas

El pasado 30 de julio, el colaborador de ‘Sálvame’ Kiko Matamoros era ingresado de urgencia en una clínica madrileña por unos fuertes dolores, fruto de su paso por quirófano. Y es que, hace unas semanas a Matamoros le extirparon la vesícula. Una intervención que le ha dado numerosas complicaciones. Esta operación llegaba por unos problemas de obstrucción por cálculos biliares.

Kiko Hernández, su compañero de programa, hablaba con el taxista que le trasladaba hasta la clínica y este reconocía que vivía una situación un tanto difícil en el vehículo: “El taxista ha tenido que saltarse los semáforos del dolor que tenía en el abdomen, Marta le pedía que corriese”.

Además, el colaborador de ‘Sálvame’ aseguraba que no tiene relación alguna con su hija.. a través de una conversación telefónica. Una situación que ocurría antes de que Kiko y Marta llegasen a estar juntos: “Hace años compartieron un novio, no en el tiempo… una rompió y luego empezó la otra de forma seguida y eso provocó tirantes”.

Por el momento, todo son malas noticias para el colaborador. Tal y como adelantaba ‘Lecturas’, y ha confirmado 'Sálvame', Kiko Matamoros ha sido trasladado de hospital para continuar con su recuperación. Ha sido Rafa Mora quien ha confesado en el programa emblema de Mediaset cómo se encontraba su amigo ya que ha estado hablando con una persona del entorno más cercano para saber sobre su estado de salud: "Van a limpiarle el foco de infección y ponerle un drenaje". Marta López se encuentra cansada y agotada después de estar más de diez días acompañándole noche y día en el hospital.

A comienzos de esta semana le diagnosticaban una infección de hígado que no remite y tiene preocupado a todo su entorno cercano. Y no es para menos.

Su novia, Marta López no se separa de su chico en estos duros momentos. No pasan buenos tiempos por la familia Matamoros.

Como te adelantábamos, la mala relación de padre e hija también está pasando factura al estado anímico y físico de Kiko. Estas eran las palabras de su chica hace justo una semana, cuando parecía que todo iba a mejor: “Se encuentra muy bien, con ayuno, está mal por eso, no puede comer ni beber… todo por vía. Le han dicho que la pancreatitis ha sido menos grave de lo que creían por suerte y le habían dado un plazo de una semana de estar aquí ingresado y hoy le ha dicho el médico que a lo mejor se va antes. A él no le duele nada, así que bien… también de morfina hasta arriba”.

Marta López lanza unas ‘stories’ en Instagram que preocupan y mucho

La modelo y el colaborador de televisión se encuentran en el Hospital y aprovechan para acompañarse mutuamente, sobre todo en estas circunstancias tan difíciles. Lo que preocupa especialmente es la posición de Kiko Matamoros, casi inmóvil en la cama del centro.

Kiko Matamoros finge estar moñeco para que su novia no le saque en los stories de Instagram pero es que ni por esas se libra ����‍♂️pic.twitter.com/rl5BQU0GRr — Carlos Pecharromán (@carlos_pecha) August 6, 2020

Además, ayer subía una storie en la que ambos aparecían muy acaramelados y enamorados junto con “Buenas noticias por fin…”

#yoveosalvame

Lo de Kiko Matamoros es de traca, lo vuelven a operar pero su novia ayer subiendo stories todo muy normal... pic.twitter.com/eCRtuHb7WP — Viillana (@Viillana2) August 7, 2020

A mediados de julio, Kiko quería aprovechar una de sus múltiples intervenciones en ‘Sálvame’ para lanzarle un mensaje de ánimo a su compañera Mila Ximénez. Estas eran sus palabras: “Lo único que quiero es mandarle un beso enorme a Mila y decirle que sabe que aquí estamos para lo que haga falta”, indicaba visiblemente conmocionado por la grave enfermedad de la colaboradora. Mientras, se escuchaba a Mila con la voz entrecortada al otro lado del teléfono.

Pero el apoyo no acababa aquí: “Tenemos derecho a llorar pero a lo que no tenemos derecho es a rendirnos. De verdad que tú eres una mujer fuerte, luchadora y lo has demostrado a lo largo de tu vida y sé que vas a estar ahí en la pelea y que vamos a ganar, Mila”.