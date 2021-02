Juan del Val pone nota a Nuria Roca tras sustituir a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Nuria Roca, reconocida presentadora de televisión de nuestro país, ha sido la encargada este lunes de sustituir a Pablo Motos en 'El Hormiguero', después de que este último se quedase en su casa por precaución tras haber mantenido contacto con un posible positivo en coronavirus.

La ausencia de Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Pocos minutos antes del comienzo del programa, el propio presentador anunciaba su ausencia a través de un vídeo en Instagram, explicando en pocos segundos cómo habían sucedido todos los acontecimientos que le han impedido acudir este lunes al plató de 'El Hormiguero': "Hola. Pues aquí estoy, en casa. Resulta que esta tarde una persona se ha hecho un test de antígenos y le han dicho que estaba positivo. Yo, por precaución, como he estado en contacto con él, me he venido a casa. Le acaban de hacer una PCR porque dicen que el test de antígenos no estaba claro porque no estaba bien hecho".

Cuando el vídeo de Motos se ha publicado, las dudas entre los seguidores del programa han ido en aumento en relación con quién sería el encargado de ponerse al frente del primer programa de este mes de febrero, que tenía como invitado al artista latino 'Maluma'. En este sentido, Nuria Roca ha sido la encargada de ocupar el papel de Pablo Motos y volver a presentar un programa de televisión en prime time.

Este hecho ha sido un momento histórico para el programa de 'Trancas y Barrancas', que por primera vez en su historia, tanto en la etapa de Cuatro como de Antena 3, no estaría dirigido por Pablo Motos. Pero Nuria Roca lo ha hecho perfecto, ya que se siente como en casa debido a que desde hace unos meses participa en la tertulia de actualidad con Juan del Val, Cristina Pardo, Tamara Falcó y el propio Pablo Motos.

El programa ha transcurrido con total normalidad y la entrevista con Maluma ha tenido lugar a través de la pantalla, ya que el artista se encuentra al otro lado del Océano Atlántico. Todo ello ha dado lugar a una noche histórica, tanto para la audiencia como para el equipo de programa, que se ha hecho notar en redes sociales.

Mensajes de cariño a Nuria Roca en redes sociales

Por un lado, la ausencia de Pablo Motos en 'El Hormiguero' ha provocado que el presentador haya sido tendencia en redes sociales durante gran parte de la noche. En cuanto a Nuria Roca, las redes sociales se han llenado de mensajes de felicitaciones por ponerte al frente del programa. Entre estos mensajes uno muy especial, el de su compañero en 'El Hormiguero' y también marido Juan del Val, que no ha dudado en publicar en sus redes sociales un mensaje de cariño hacia la presentadora valorando su presencia al frente del programa de Atresmedia: "Qué difícil era esa papeleta... Bravo".

