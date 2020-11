El reproche de Nuria Roca a Juan del Val en pleno directo: "Me lo estoy oliendo"

Juan del Val y Nuria Roca forman una de las parejas más consolidadas en lo personal y profesional. Hace unos meses celebraron sus 20 años de casados y siguen tan unidos como el primer día. Además, los dos triunfan como colaboradores en "El Hormiguero". El matrimonio, que tiene ya tres hijos, comparte un especial sentido del humor que demuestra en redes sociales, ya que ambos han publicado en numerosas ocasiones fotografías entre ellos que ha hecho reír a los usuarios.

Sus piques son constantes y en el programa de este jueves junto a Pablo Motos, Raphael y Tamara Falcó se ha sacado el debate de las cenas familiares navideñas. ¿Qué pasa cuando se juntan las familias en unas noches tan señaladas? Y más aún, ¿qué ocurre cuando uno va a la casa familiar de su pareja para pasar una velada en compañía de suegros, yernos o cuñados?

La pandemia del coronavirus va a impedir que este año se produzcan grandes celebraciones familiares. Aunque el Ministerio de Sanidad todavía tiene que pactar con las CC.AA. el plan de limitaciones para Navidad, todo apunta a que habrá un máximo de seis personas en cada vivienda y durante las madrugadas se mantendrá el toque de queda.

LAS CENAS DE NAVIDAD, UNA PRUEBA DE FUEGO PARA LAS PAREJAS

Pero, con limitaciones o no, la Navidad siempre es una época que pone a prueba a las parejas más fuertes. Raphael ha explicado que el secreto para llevar más de 50 años con su mujer es irse a la cama cada día dándole las buenas noches y nunca enfadados, algo con lo que han coincidido Nuria Roca y Juan del Val, aunque esto les ha valido también su primera discusión. “El sueño hace que el rencor coja fuerza”, ha apuntado el presentador. Eso sí, parece que cuando Juan discute con su mujer se duerme sin ningún problema, algo que le parece a Juan un virtud. Y, claro está, ella no ha dudado en reprochárselo. “Yo no me quedo dándole vueltas a la cabeza si pienso que lo he solucionado”, se ha defendido Roca.

Cuando les han preguntado si arreglan sus diferencias antes de dormir, han asegurado que sí pero del Val ha querido puntualizar: “Si no se ha quedado dormida, sí”. Y si esto parece poco, la cosa ha ido a más cuando se ha empezado a hablar de las celebraciones navideñas y del no poder viajar entre comunidades autónomas, algo que todavía no está confirmado pero que para el colaborador sería un gran alivio. “Te quieres ahorrar la cena con mi familia”, le ha reprochado su mujer, avivando la conversación y generando un debate que le ha llevado a confesar cómo se sintió la primera vez que fue a su casa en estas fechas.

"HABLAN EN VALENCIANO Y MUY ALTO"

“Adoro a tu familia al completo, a los 677 que nos reunimos el día 25 de diciembre. Son todos encantadores y se pasa fenomenal”, se ha defendido Juan del Val. “¿Fenomenal? Lo has dicho así como de soslayo. Me lo estoy oliendo”, le ha respondido con cierto enfado Nuria Roca.

Algo que ha llevado al escritor a contar cómo fue la primera vez que celebró la Navidad con la familia de su mujer, que es muy multitudinaria y que encima entre ellos no hablan castellano. “Ahora entiendo casi todo pero al principio, la primera vez que entré en su familia… Hablan en valenciano y a un volumen altísimo. Como no entendía nada, me pase toda la Navidad riéndome”, ha recordado. “¿Nadie te hizo ninguna consideración?”, le han preguntado sus compañeros. “Pues sí estabas haciendo un esfuerzo porque reírte tú…”, le ha dicho Tamara Falcó con mucho retintín. Por último, Juan ha querido arreglarlo diciendo que la familia de su mujer “es graciosísima además de hablar alto”.

