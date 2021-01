La pregunta de Pablo Motos sobre Iglesias a Vicente Vallés que ha revolucionado 'El Hormiguero'

Pablo Motos ha inaugurado el año en 'El Hormiguero' entrevistando al periodista y presentador de los Informativos de Antena 3, Vicente Vallés, con el que ha tratado diversos asuntos de la actualidad política y social de nuestro país.

En este sentido, los diferentes análisis y reflexiones que han marcado los informativos presentados por Vicente Vallés en los últimos han sido protagonistas en el programa, sobre todo por las críticas o mensajes que el periodista ha lanzado a la gestión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Por ello, el líder de Unidas Podemos se ha convertido en protagonista de la entrevista, después de que el pasado verano justificase en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros los ataques y los insultos a los profesionales de la información.

La indirecta de Pablo Motos a Iglesias por las críticas a Vallés

En este momento, y al preguntar sobre este asunto, Motos ha querido lanzar en la pregunta un mensaje al líder de Unidas Podemos por esta cuestión: "Hablando del vicepresidente, ¿cómo te sentiste cuando, señalándote explícitamente, dijo en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa que había que normalizar el insulto?"

En este sentido, Vallés no le ha ocultado a Motos que se sorprendió por ser protagonista directo de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "Aquel día fue curioso porque acababa de salir de la televisión para ir a comer e iba en el coche escuchando por la radio la rueda de prensa del Consejo de Ministros y me quedé muy sorprendido por lo que estaba pasando. Luego pensando me quedé más sorprendido aún porque dije: estamos en el mes de julio, por suerte un periodo mejor respecto a la pandemia, y pensaba que con todos los problemas que ahí hemos estado viendo a cuatro miembros del Gobierno hablando de periodistas. Hay muchos problemas de los que ocuparse para estar hablando de periodistas. Y bueno, creo que simplemente es una circunstancia que creo que no se debería producir en una situación tan grave como esta".

La esperada visita de Vallés a 'El Hormiguero'

Vicente Vallés ha visitado 'El Hormiguero' siendo el primer invitado del 2021 en el programa de Atresmedia y dejando muchos titulares sobre la actualidad político-social y también sobre su carrera profesional. En este sentido, también ha hecho balance de las críticas recibidas por sus particulares análisis sobre las medidas y las decisiones tomadas por el Gobierno: "Nada especial porque en realidad cuando tú haces un trabajo púbico hay gente a la que le gustas y otras a las que no. Hay gente que hoy le gusta y mañana le disgusta, porque hoy ha escuchado algo que le gusta oír y mañana hay algo que no le gusta, y de repente eres estupendo y mañana eres cualquier cosa: un comunista o un fascista. De manera que esto es parte de las circunstancias que se generan alrededor de una profesión que al final es pública y el público también tiene su derecho a opinar. A unos les gusta más y a otros menos".

