Juan del Val se decanta entre María Teresa Campos e Isabel Gemio: "Con todos mis respetos"

Juan del Val ha dejado atrás su etiqueta de ‘el marido de Nuria Roca’ y se ha convertido en un popular personaje mediático. Además de como escritor y guionista, el comunicador se ha hecho un hueco entre los tertulianos más polémicos de la televisión, lo que comenzó a mostrar en la mesa de ‘El Hormiguero’, aunque ahora también se le puede ver en debates como el de ‘La Hora de La 1’ y, próximamente, como jurado de ‘El Desafío’.

La noche del martes, esta vez, el colaborador pasó a ser el invitado del espacio de las hormigas. Del Val se dejó entrevistar por su compañero, Pablo Motos, para promocionar su nuevo libro y hablar de ‘El Desafío’, concurso de Antena 3 que se estrenará el próximo viernes y donde él forma parte del jurado. Asimismo, el colaborador se abrió con el presentador y habló de su complicado pasado, además de cómo conoció a Nuria Roca, su mujer.

Tras hablar de su “problemática” infancia, dado que le “echaron de dos institutos con 16 años porque se pegabas con todo el mundo" y tuvo un accidente con una “moto robada” tras una “pelea muy seria en una discoteca”, por lo que estuvo “siete años de tratamiento psiquiátrico”, el escritor se sometió al juego preparado por Barrancas.

“Mi madre no juzga y no se asusta” - @delvaljuan nos habla de cómo su madre da una segunda oportunidad a expresidiarios #JuanDelValEHpic.twitter.com/QiYqEeoZeC — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 12, 2021

Barrancas, sin la compañía de Trancas al tener un contacto con un positivo por covid, preparó un juego en el que el entrevistado debía decantarse por una opción, imaginándose que la que no eligiese desaparecería para siempre.

La prueba comenzó con “Feria de Sevilla o Fallas”, “Gatos o perros”, “Cerveza o vino”, “The Rolling Stones o los Beatles”… Hasta que llegó una pregunta más complicado que, sin duda, daría pie a una polémica. “Un poco de salseito… ¿María Teresa Campos o Isabel Gemio?”, le preguntó la hormiga entre risas.

“Pero es que me queréis muchísimo ¿no?”, dijo del Val muy sarcástico por la tesitura en la que le habían puesto. “Voy a obviar lo personal. Entonces, yo me voy a quedar con María Teresa Campos porque me parece que en la historia de la comunicación está en un lugar en el que, quizás Isabel Gemio, con todos mis respetos, no está”, contestó el guionista muy apurado.

“Así que en tu opinión María Teresa Campos es muchísimo mejor que Isabel Gemio”, bromeó Barrancas, poniendo aún más nervioso al colaborador. “Isabel Gemio es una extraordinaria persona”, aseguró del Val. “Si, si, si…”, insistió la hormiga.

El conflicto entre María Teresa Campos e Isabel Gemio

Esta pregunta formulada por Brancas resultó muy llamativa, dado que, actualmente,María Teresa Campos e Isabel Gemio se encuentran en plena batalla. Esto se debe a que, hace unas semanas, Gemio entrevistó a Campos en su canal de YouTube, lo que resultó un encuentro muy tenso entre ambas.

Nada más empezar el programa, Gemio quiso comenzar la conversación intentando que la invitada se abriese y hablase de su vida personal: "¿Te imaginabas así con 80 años?". "Tú eres una cerda, eso no lo ha dicho todavía nadie en televisión", respondía Campos, aparentemente ofendida.

Al sentirse aparentemente incómoda por hablar de su vida personal, la matriarca de las Campos interrumpió a la presentadora y le dijo que ya se estaba haciendo "larga la entrevista". "¿Lo quieres poner tú el tiempo?", le preguntó Gemio, a lo que María Teresa asintió.

Campos a GEMIO "Hija, de verdad, termina ya, que no he venido a terapia" pic.twitter.com/L6h0U4vgzc — TVMASPI (@sebas_maspons) January 7, 2021

Acto seguido, Gemio quiso dejar su vida sentimental a un lado e hizo hincapié en sus últimas polémicas, de lo que Campos intentó evitar hablar: "Yo no doy un titular a nadie si puedo evitarlo". "Llega un momento que digo: por aquí no quiero entrar. Y no has conseguido meterme", aseguró.

Dada su actitud, la presentadora insistió en hablar de sus últimos escándalos en la prensa del corazón, pero la invitada volvió a cortarle: "Ya hemos hablado de eso". "No, no hemos hablado de eso Teresa", le recordó Gemio. En ese momento se pudo percibir un tenso ambiente en la entrevista, lo que fue aún más visible cuando Campos la interrumpió para manifestar su malestar.

"Estoy pasota... Bueno, por favor, termina el tema ya, de verdad te lo digo. Hija, de verdad, estoy cansada, no he venido a hacer terapia, he venido a una entrevista", sentenció la abuela de Alejandra Rubio, aparentemente ofendida. "Yo comprendo que a si a un programa le vende hablar de alguien lo haga, pero tampoco creo que yo tenga ese problema ahora por encima de todo lo demás", sentenció.