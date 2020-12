Juan Del Val confiesa que su "amor platónico" está en 'El Hormiguero' y Nuria Roca alucina: "Me pongo tontito"

Este martes, Miren Ibarguren visitó 'El Hormiguero' para promocionar su nueva película: 'Mamá o papá'. La actriz fue al plató acompañada por Eva Ugarte, quien también participa en el film. Tras hablar de su nuevo proyecto, Pablo Motos se interesó por las aficiones más desconocidas de las entrevistadas.

"Me han dicho que te gusta mucho reventar granos", le confesó Motos a Ibarguren. "En Aída ofrecía dinero para que me dejaran reventar un grano", reveló ella. "Yo veía en maquillaje a la peña con algo en la cara y les decía: 'uf, ¿y eso que tienes ahí? Te doy cinco pavos'. No me solían dejar, nunca lo he conseguido", aseguró entre risas.

Después de la entrevista y de despedir a sus invitadas, el presentador dio paso a la siguiente sección, la mesa de debate que protagoniza junto a Juan del Val, Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo. Dejando a un lado la tertulia política, el conductor del espacio quiso destacar que el colaborador se encontraba más nervioso de lo normal.

"Es porque ha estado Miren aquí", revelaba Roca, destapando el secreto de su marido. Tal y como aclaró la colaboradora, la actriz siempre ha sido el amor platónico de Del Val, por lo que le hizo mucha ilusión saber que tenía la posibilidad de conocerla en el programa.

"Estoy nervioso porque la he conocido hoy. Siempre ha sido mi amor platónico, es mi debilidad", confesó Del Val. Muy sorprendida por cómo lo estaba contando en directo, Roca reconoció que, antes de llegar al plató, le había preguntado varias veces si estaba bien peinado y vestido.

"Me pongo tontito"

A pesar de alucinar por cómo lo estaba contando su marido delante de todos, Roca aseguró que no le pone celosa escuchar a su marido hablar así de Ibarguren, dado que "está acostumbrada": "Ya estoy acostumbrada porque siempre que sale en televisión me lo dice".

A raíz de esto, el colaborador no dudó en manifestar la admiración que siente por la actriz y también confesó que le parece bien todo lo que hace y que "se pone tontito" cuando la ve. Sin embargo, cuando el colaborador manifestó su amor por ella, la actriz ya no se encontraba en el plató, por lo que no pudo escuchar su declaración.