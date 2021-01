Juan del Val desvela en directo en 'El Hormiguero' su "problemático" pasado: "Un momento de desesperación"

Juan del Val ha dejado atrás su etiqueta de ‘el marido de Nuria Roca’ y se ha convertido en un popular personaje mediático. Además de como escritor y guionista, el comunicador se ha hecho un hueco entre los tertulianos más polémicos de la televisión, lo que comenzó a mostrar en la mesa de ‘El Hormiguero’, aunque ahora también se le puede ver en debates como el de ‘La Hora de La 1’ y, próximamente, como jurado de ‘El Desafío’.

La noche del martes, esta vez, el colaborador pasó a ser el invitado del espacio de las hormigas. Del Val se dejó entrevistar por su compañero, Pablo Motos, para promocionar su nuevo libro y hablar de ‘El Desafío’, concurso de Antena 3 que se estrenará el próximo viernes y donde él forma parte del jurado. Asimismo, el colaborador se abrió con el presentador y habló de su complicado pasado, además de cómo conoció a Nuria Roca, su mujer.

Motos quiso comentar algunos detalles del pasado de su invitado que resultaban desconocidos para el público. En primer lugar, el presentador se interesó por su infancia: "Fuiste un niño problemático porque te echaron de dos institutos con 16 años porque te pegabas con todo el mundo", comenzó diciendo el comunicador. "Fui un adolescente que, en un tramo de mi vida, lo pasé mal", reconoció el escritor.

"Siempre he tenido cierta tendencia, casi desde que era pequeñito, a la marginalidad, y lo distinto, a lo salvaje… He vivido durante algunos años de mi vida con una bola en el estómago que no se iba. Un dolor sin ningún tipo de justificación", explicó el guionista. "Pensaba que todo el mundo estaba en mi contra. De ahí te saca la voluntad y la ayuda externa", agregó.

A raíz de ello, el presentador señaló que fue “una pelea muy seria” la que le hizo reflexionar: "Después de una pelea muy seria en una discoteca donde interviene la policía y de un accidente con una moto robada, la cosa se pone muy seria". "Veo que tienes mucha información", le contestaba del Val entre risas, dado que son buenos amigos.

"La moto no la robé yo, pero el accidente si lo tuve yo", señaló, asumiendo su parte de culpa. "En una madrugada, en un momento de desesperación, le dije a mi madre 'creo que necesito ayuda y ella siempre natural me dijo 'sí, sí", confesó. "Estuve siete años de tratamiento psiquiátrico. Para mí, lo mejor que me ha pasado en la vida", declaró, mostrándose muy feliz por la decisión que tomó en el pasado.

Cómo conoció a Nuria Roca

Acto seguido, el guionista contó a los espectadores cómo conoció a Nuria Roca: "Trabajaba en una revista y ella presentaba ‘Waku waku’, entonces le propuse a mi jefe entrevistarla. Un día me presenté en TVE y allí la vi por primera vez en el escenario presentando una gala en la Nochevieja del 98, junto a Ramón García, Celia Cruz, Norma Duval y Andoni Ferreño. Ella era un ser de luz con un vestido plateado y pensé que era la persona más guapa que había visto en mi vida".

"Cuando salió vestida de normal, seguía igual de guapa, me presenté y le propuse entrevistarla en ese momento, pero me respondió que le esperaba un taxi para ir a Valencia. Le dije que la llevaba yo al aeropuerto y aceptó", reveló del Val.

"La llevé en un coche muy sucio, impresentable, y perdió su avión, y el siguiente, y el siguiente... hasta que cogió el último porque la entrevista se alargó hasta ahora", concluyó con una sonrisa.