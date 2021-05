Juan del Val interrumpe a Pablo Motos para explicar por qué dejó de votar a Iglesias: "Es la realidad"

Juan del Val, guionista de 'El Hormiguero', no ha perdido la oportunidad este jueves de valorar la marcha política de Iglesias, después del mal resultado cosechado por Unidas Podemos en las pasadas elecciones madrileñas celebradas el 4 de mayo. Del Val lo ha hecho durante la tradicional tertulia de actualidad que el programa dirigido por Pablo Motos realiza cada semana, y que cuenta con otros rostros conocidos como Cristina Pardo, Tamara Falcó o Nuria Roca.

La marcha de Iglesias e la política

Iglesias comparecía en la noche del pasado martes para explicar que había decidido dejar todos sus cargos políticos, ya que en vista del resultado que había cosechado en la Comunidad de Madrid no se sentía con fuerza para representar un movimiento que ilusionase dentro de la izquierda. Este movimiento de Iglesias ha sido comentado muchas veces antes de las elecciones, ya que desde el momento en el que abandonó la vicepresidencia del Gobierno había la sensación que el final político de Iglesias ya había comenzado.

Ahora, aunque todavía no se ha pronunciado al respecto, existe muchas incógnitas sobre el futuro del histórico líder de la formación morada, muchas de esas sospechas apuntan a que estará ligada a los medios de comunicación, feudo en el que Iglesias comenzó a convertirse en político y donde dio a conocer si liderazgo al frente de Podemos. En esta dirección, el diario ABC publicaba hace unas jornadas que el líder histórico de Podemos estaría cerca de un proyecto con Roures, uno de los hombres más importantes de nuestro país en lo que se refiere al sector audiovisual.

El mensaje de Juan del Val sobre la salida de Iglesias

Sobre su salida, Pablo Motos ha lanzado una pregunta al aire a la mesa de colaboradores que habitualmente están en la tertulia de actualidad, pero justo antes de que el presentador terminase su frase, Juan del Val ha salido al paso para mostrar su postura, muy crítica con Iglesias: "Es una falta de respeto a la gente que le vota. Porque en el caso de Gabilondo, que evidentemente no va a recoger su acta, ha bajado un número importante de diputados en la Asamblea de Madrid. Pero él ha subido. Lo que pasa que él se presenta a unas elecciones como el salvador, otra vez más, en contra del fascismo y la gente le vota. De repente él se va, creo, al sitio de donde salió, que fue de la televisión. Es un producto televisivo y vuelve a la televisión al parecer, y deja la política. Pues tanta paz lleve como descanso deja".

Juan del Val, sobre Pablo Iglesias en ‘El Hormiguero’ pic.twitter.com/w4Gcm9y0am — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) May 7, 2021

En este momento, Pablo Motos ha querido hacer una pausa para digerir el alegato que Juan del Val había soltado contra el que hasta hace unas semanas era vicepresidente del Gobierno. Pero no se ha quedado ahí, ya que el marido de Nuria Roca ha vuelto a reconocer su enfado por la gestión que ha hecho Iglesias al frente de Podemos y ha explicado por qué dejó de votar a la formación morada: "Es la realidad, en las primeras elecciones cuando ellos salieron les vote, porque me parecieron que era una gente que venía a dar caña a todo ese bipartidismo que iba alternándose cómo se lo iban a llevar. Me pareció que ellos rentabilizaron el tema del 15-M, pero a partir de ahí todo lo que ha traído Pablo Iglesias ha sido negativo".

