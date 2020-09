La ironía de Juan del Val para responder a las críticas por su comentario sobre Abascal en TVE

Juan del Val, escritor y guionista de 'El Hormiguero', es uno de los personajes televisivos que más fuerte ha comenzado la temporada. Pero no por su papel en el programa de Pablo Motos, sino por su valoración sobre Santiago Abascal, líder de Vox, tras una entrevista realizada en TVE.

El comentario de Juan del Val sobre Abascal

El pasado jueves, el marido de Nuria Roca acudió a la tertulia del programa 'La hora de la 1', donde como analista quiso entrar en profundidad en la entrevista realizada al presidente de la tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados.

Aunque quiso poner un toco de humor a su intervención, esta vez sus palabras le han costado varias críticas en redes sociales. Tanto es así que desde Vox ha recopilado algunos momentos de su intervención que no han sentado nada bien en el seno de la formación política. Entre ellos el comentario que hizo sobre el detalle físico de Abascal: su barba y lo largo que le parece que le parece que está.

Vox, que no quiso ocultar su enfado, ha publicado el siguiente mensaje en sus redes sociales horas después de la entrevista de Abascal en la televisión pública: "Mientras los españoles sufren la peor crisis económica y sanitaria, TVE se dedica a", tras lo que ha comenzado a enumerar la lista de comentarios negativos que a su juicio se ha vertido contra su formación. El comentario que peor sentó de Juan del Val sobre Abascal fue el relacionado con su barba, sobre la cual señaló que debido a su longitud parecía de un musulmán.

Las respuestas de Juan del Val a las críticas por su comentario sobre Abascal

Sobre los ataques recibidos en redes sociales por sus palabras sobre Santiago Abascal, Juan del Val ha querido salir del paso y tomarse con cierto humor estas críticas. Para ello ha publicado el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Twitter: "Me encanta que los ofendiditos (unos y otros, son iguales) me llamen facha y rojo en la misma semana. Y que en base a eso justifiquen con idénticos argumentos mi trabajo en un sitio u otro. Me parece tan divertido".

Me encanta que los ofendiditos (unos y otros, son iguales) me llamen facha y rojo en la misma semana. Y que en base a eso justifiquen con idénticos argumentos mi trabajo en un sitio u otro. Me parece tan divertido!!! — Juan del Val Pérez (@delvaljuan) September 11, 2020

Incluso el propio escritor ha vuelto a bromear con la barba de Santiago Abascal: "Y sí, me mantengo, la barba larga da aspecto de musulmán. A Abascal y a mí y se puede bromear con eso. Faltaría más. El problema es que lo veáis como un insulto. Adiós, fenómenos".

Y sí, me mantengo, la barba larga da aspecto de musulmán. A Abascal y a mí y se puede bromear con eso. Faltaría más. El problema es que lo veáis como un insulto. Adiós, fenómenos!!! — Juan del Val Pérez (@delvaljuan) September 12, 2020

Además, desde las filas de Vox también se denunció que en el programa de TVE supusieran que Abascal estaba rodeado de un equipo de asesores, argumento que los tertulianos subrayaban en un intento de explicar el motivo por el que Abascal no quiso asistir de forma presencial al plató. En dicha entrevista, el líder de Vox quiso defender de nuevo las palabras que había pronunciado horas antes en el Congreso de los Diputados, en las que señalaba que el Gobierno de Sánchez era el peor ejecutivo que había tenido España en los últimos 80 años. Esta afirmación fue comentada por haber incluido la dictadura de Franco en ese periodo de tiempo, algo que el propio Abascal defendió de la siguiente manera: "Probablemente me he quedado corto y estemos ante el peor Gobierno en 800 años por los niveles de deuda pública, contracción económica y destrucción del PIB".

